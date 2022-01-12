В ЛНР обвинили ВСУ в четырех нарушениях режима прекращения огня в Донбассе

Луганск, 12 января. Украинские военные четырежды за сутки открывали огонь из минометов и стрелкового вооружения по населенным пунктам ЛНР. О нарушении режима тишины сообщили представители республики в СЦКК.

В среду представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали о ситуации на линии соприкосновения сил в Донбассе. Представители республики рассказали РИА Новости, что за последние сутки бойцы ВСУ четыре раза открывали огонь по территории ЛНР. Обстрелу подвергли населенные пункты Молодежное, Калиновка, Калиново и Голубовское.

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня», — сказал представитель ЛНР в СЦКК.

Днем ранее наблюдатели от республики сообщили, что ВСУ готовят новые провокации у линии соприкосновения сил. Для этого на позиции 1-го батальона 79-й бригады у населенного пункта Станица Луганская прибыли бойцы спецназа.

Киевские власти тоже не упускают возможности свести счеты с Донецкой и Луганской народными республиками. После Нового года украинская сторона оставила без воды граждан ЛНР, проживающих в Алчевске, Славяносербске и Перевальском районе, о чем сообщило издание «Царьград».