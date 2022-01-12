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Полузащитник сборной России Черышев заразился коронавирусом

Спорт
Полузащитник сборной России Черышев заразился коронавирусом
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Валенсия, 12 января. Футболист испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев сдал положительный тест на COVID-19.

Российский полузащитник Денис Черышев и еще два игрока «Валенсии» заразились коронавирусом. Об этом сообщили журналисты испанского издания Marca. Эту информацию уже подтвердил отец игрока.

Дмитрий Черышев сообщил, что сын чувствует себя нормально, а болезнь протекает бессимптомно. Из-за заражения коронавирусом российский полузащитник пропустит предстоящий матч 1/8 финала Кубка Испании. Соперником «Валенсии» станет «Атлетико Балеарес».

На прошлой неделе гол Черышева в дополнительное время принес «летучим мышам» победу в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Картахеной». Российский полузащитник забил за «Валенсию» в официальном матче впервые с февраля 2020 года.

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