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Энтони Блинкен: обсуждение Украины с Россией будет проходить только в присутствии Киева

Политика
Энтони Блинкен: обсуждение Украины с Россией будет проходить только в присутствии Киева
Global Look Press/photothek  /  © Florian Gaertner

Вашингтон, 12 января. Любые дискуссии с Россией, связанные с судьбой Украины на мировой арене, будут проходить только в присутствие представителей Киева. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава американского госдепа заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что никаких переговоров, так или иначе затрагивающих Украину, не будет без ее ведома и представительства. Согласно официальному заявлению ведомства, дипломаты в ходе беседы также затронули ожидания от контактов по линии Россия — НАТО и Россия — ОБСЕ.

«Госсекретарь подтвердил свою поддержку дипломатии как единственному ответственному пути продвижения вперед, и что никаких предметных дискуссий по Украине не будет без Украины», — говорится в пресс-релизе Государственного департамента США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал контакты с Россией по вопросам юридического закрепления гарантий безопасности. Американский дипломат заметил, что считает достижений договоренностей с Москвой возможным.

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Все новости / Политика / Энтони Блинкен: обсуждение Украины с Россией будет проходить только в присутствии Киева
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