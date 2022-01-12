Размер ежемесячного платежа по ипотеке в России за 3 месяца вырос на 18,6%

Москва, 12 января. Размер ипотечного платежа в период с октября по декабрь 2021 года вырос в России на 18,6%, сообщают «Известия».

Средний ежемесячный платеж по жилищным кредитам за минувший год увеличился на 38,4%. В январе 2021 года при ипотечной ставке 8,2% он составлял 14 587 рублей, а в нынешнем январе при ставке 9,9% он достиг 20 188 рублей. При этом больше всего ежемесячный платеж увеличился в Краснодаре (на 27,6%), Ростове-на-Дону (на 26%) и Самаре (на 23%).

Увеличение размера платежей связано не только с ростом процентных ставок — повлияло и подорожание квартир. В 2022 году ставки продолжит увеличиваться. Критичным для рынка считается уровень более 14%. Это делает покупку недвижимости нереальным для большинства граждан.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее посоветовала осознанно подходить к решению взять ипотеку, взвесить все плюсы и минусы, адекватно оценить свои возможности и потребовать в покупке жилья.

В наступившем году дополнительные сложности с оформлением ипотеки могут возникнуть у заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. На положительный ответ можно рассчитывать, получая зарплату от 80 до 100 тысяч рублей, цитирует «ФедералПресс» младший директор в агентстве «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.