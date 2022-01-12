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Газета The Washington Post сообщила о намерении США ввести санкции против Путина

Политика
Газета The Washington Post сообщила о намерении США ввести санкции против Путина
pixabay.com

Вашингтон, 12 января. Сенаторы от Демократической партии США 12 января представят новые санкции против России, в частности против президента Владимира Путина, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на соответствующие документы.

По информации журналистов, Вашингтон введет ограничения против Москвы в случае «вторжения» России на Украину.

«Сенаторы-демократы в среду обнародуют свежий пакет санкций..., если президент РФ (Владимир) Путин вторгнется на Украину», — сообщило издание.

Уточняется, что в Белом доме поддерживают новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил представитель американского совета национальной безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков до этого назвал артподготовкой сообщения США о возможных новых санкциях против России.

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