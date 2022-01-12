Похитителя велосипедов из подъездов задержали в Брянске

Брянск, 12 января. В управлении МВД по Брянску прокомментировали поимку местного жителя, который присваивал себе чужие велосипеды.

Как пояснили в пресс-службе местного управления МВД, еще летом прошлого года в полицию поступили два заявления о краже велосипедов. Позже добавились аналогичные сигналы из Бежицкого и Советского районов Брянска.

Похититель был задержан. Им оказался 25-летний парень, признавшийся в краже семи велосипедов из подъездов многоэтажных домов, сообщают «Брянские новости».

Свою добычу похититель сбывал скупщикам краденого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Московской области уроженца Мордовии, подозреваемого в серии краж велосипедов в Красногорске. По версии следствия, преступнику удалось украсть из подъездов домов на улице Ленина и Парковая улице четыре велосипеда.