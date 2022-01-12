Пережившей кому певице МакSим может потребоваться пересадка легкого

Москва, 12 января. Певице МакSим (настоящее имя Марина Максимова), вероятно, потребуется лечь под нож хирурга ради серьезной процедуры. Знаменитости грозит пересадка легкого после тяжелой болезни и комы.

Исполнительница хита «Нежность» по-прежнему восстанавливается после того, что ей пришлось перенести прошлым летом. Звезда поп-сцены попала в больницу с тяжелым воспалением легких и провела в коме почти два месяца. Источники kp.ru, знакомые с историей болезни певицы, утверждают, что легочная ткань у нее осталась в минимальном количестве.

«Большая часть выключена из вентиляции. МакSим советуют сделать пересадку легкого, поскольку восстановить разрушенные болезнью ткани практически невозможно. Можно только поддерживать то, что есть», — говорят инсайдеры.

Открытым остается вопрос, сможет ли артистка вернуться к пению. По словам источников, это вполне возможно, поскольку связки Максимовой по-прежнему работают. Однако, скорее всего, исполнительнице придется отказаться от длинных нот из-за уменьшения запаса воздуха в легких. Друзья артистки при этом утверждают, что она пока не думает о работе и занимается здоровьем и детьми.

Ранее МакSим спровоцировала слухи о расставании с таинственным бойфрендом постом в Instagram. Певица не ожидала шумихи вокруг ее публикации и поспешила развеять все сомнения.