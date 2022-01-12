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Пережившей кому певице МакSим может потребоваться пересадка легкого

  /   Обновлено: 12 января 2022 15:42
Общество
Пережившей кому певице МакSим может потребоваться пересадка легкого
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 12 января. Певице МакSим (настоящее имя Марина Максимова), вероятно, потребуется лечь под нож хирурга ради серьезной процедуры. Знаменитости грозит пересадка легкого после тяжелой болезни и комы.

Исполнительница хита «Нежность» по-прежнему восстанавливается после того, что ей пришлось перенести прошлым летом. Звезда поп-сцены попала в больницу с тяжелым воспалением легких и провела в коме почти два месяца. Источники kp.ru, знакомые с историей болезни певицы, утверждают, что легочная ткань у нее осталась в минимальном количестве.

«Большая часть выключена из вентиляции. МакSим советуют сделать пересадку легкого, поскольку восстановить разрушенные болезнью ткани практически невозможно. Можно только поддерживать то, что есть», — говорят инсайдеры.

Открытым остается вопрос, сможет ли артистка вернуться к пению. По словам источников, это вполне возможно, поскольку связки Максимовой по-прежнему работают. Однако, скорее всего, исполнительнице придется отказаться от длинных нот из-за уменьшения запаса воздуха в легких. Друзья артистки при этом утверждают, что она пока не думает о работе и занимается здоровьем и детьми.

Ранее МакSим спровоцировала слухи о расставании с таинственным бойфрендом постом в Instagram. Певица не ожидала шумихи вокруг ее публикации и поспешила развеять все сомнения.

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