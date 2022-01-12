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Захарова посоветовала представителю Госдепа Нуланд заняться проблемами внутри США

Политика
Захарова посоветовала представителю Госдепа Нуланд заняться проблемами внутри США
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 12 января. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд должна задуматься о проблемах, которые наблюдаются внутри США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель американского Госдепа до этого сказала, что если бы она была российским гражданином, то хотела бы видеть вложения средств в систему образования, медицину и строительство дорог.

«Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот», — написала Захарова в Telegram.

Представитель МИД России напомнила, что ошибки сотрудников Белого дома наглядно демонстрируют качество американского образования, а пандемия коронавируса показала низкое качество медицины в США.

«А если Вас так беспокоят дороги, то лучше всего начать с Нью-Йорка — таких колдобин, как на Манхэттене, нет, пожалуй, ни в одном крупном городе мира», — отметила дипломат.

Мария Захарова ранее заявила, что слова спикера Белого дома Джен Псаки о переговорах США и России вызывают сочувствие.

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сша захарова нуланд госдеп
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