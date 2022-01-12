Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 16:46
16:46
Происшествия
Роскомнадзор сообщил о выплате американскими корпорациями штрафов в размере 22 млн рублей
16:45
Экономика
Продажи АвтоВАЗа в России в 2021 году выросли на 2,1%
16:44
Общество
Биолог Чумаков предрек появление массового иммунитета к COVID-19 в России через три месяца
16:44
Происшествия
Похитителя велосипедов из подъездов задержали в Брянске
16:43
Политика
Политолог Манукян выдвинул версию о причастности Порошенко к беспорядкам в Казахстане
16:42
Общество
Смерть ведущего Зеленского связали с проклятьем шоу «Прямой эфир»
16:38
Весь мир
В Аргентине раскритиковали Лондон за обещания защитить Фолклендские острова
16:37
Политика
Аналитик Леонков назвал главную причину столь срочных переговоров между РФ и США
16:36
Спорт
Австралийские журналисты назвали Новака Джоковича «скользкой падлой»
16:36
Происшествия
Житель Таганрога насмерть разбился в шахте лифта
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Провидица Ванга советовала иметь дома шесть мощных оберегов от всего плохого

  /   Обновлено: 12 января 2022 15:37
Общество
Провидица Ванга советовала иметь дома шесть мощных оберегов от всего плохого
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Москва, 12 января. Болгарская провидица Ванга не только предсказывала будущее, но и давала полезные советы. Целительница назвала шесть предметов, которые должны быть в каждом доме.

Эти вещи служат мощным оберегом от всего плохого. При этом ясновидящая заявила, что дом нельзя захламлять ненужными вещами, так как они несут в себе негатив прошлого.

Ванга считала, что для банных процедур требуется только мыло. Этот предмет всегда должен быть в доме.

«Мыло очищает не только от грязи, но и «отмывает» всякие недуги и нечистую энергию», — поясняла провидица.

Провидица Ванга советовала иметь дома шесть мощных оберегов от всего плохого
pixabay.com / PD

Валенки по мнению Ванги способны приманивать удачу. А на кухне обязательно должно лежать яблоко, которое никому нельзя трогать. Это принесет в дом счастье и отпугнет печаль.

Чтобы никогда не страдать от бессонницы, нужно найти у дороги самый неприметный черный камень и принести его в свое жилище.

Счастье будет сопутствовать тому, кто сумел обуздать ветер, считает целительница. В доме обязательно должна быть ветряная вертушка, ее можно соорудить самостоятельно из подручных материалов.

Провидица Ванга советовала иметь дома шесть мощных оберегов от всего плохого
wikipedia.org / Общественное достояние

Ванга рекомендовала иметь в доме икону, которая даст успокоение и утешение. Выбирать икону нужно ту, которая вызывает больше всего положительных эмоций.

Знаменитая болгарская провидица предсказала человечеству страшные беды в день «пяти двоек» в 2022 году. Самый опасный день для всего мира — день, когда в одном месте соберутся пять двоек.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Провидица Ванга советовала иметь дома шесть мощных оберегов от всего плохого
ванга оберег провидица
Комментировать