Провидица Ванга советовала иметь дома шесть мощных оберегов от всего плохого

Москва, 12 января. Болгарская провидица Ванга не только предсказывала будущее, но и давала полезные советы. Целительница назвала шесть предметов, которые должны быть в каждом доме.

Эти вещи служат мощным оберегом от всего плохого. При этом ясновидящая заявила, что дом нельзя захламлять ненужными вещами, так как они несут в себе негатив прошлого.

Ванга считала, что для банных процедур требуется только мыло. Этот предмет всегда должен быть в доме.

«Мыло очищает не только от грязи, но и «отмывает» всякие недуги и нечистую энергию», — поясняла провидица.

pixabay.com / PD

Валенки по мнению Ванги способны приманивать удачу. А на кухне обязательно должно лежать яблоко, которое никому нельзя трогать. Это принесет в дом счастье и отпугнет печаль.

Чтобы никогда не страдать от бессонницы, нужно найти у дороги самый неприметный черный камень и принести его в свое жилище.

Счастье будет сопутствовать тому, кто сумел обуздать ветер, считает целительница. В доме обязательно должна быть ветряная вертушка, ее можно соорудить самостоятельно из подручных материалов.

wikipedia.org / Общественное достояние

Ванга рекомендовала иметь в доме икону, которая даст успокоение и утешение. Выбирать икону нужно ту, которая вызывает больше всего положительных эмоций.

Знаменитая болгарская провидица предсказала человечеству страшные беды в день «пяти двоек» в 2022 году. Самый опасный день для всего мира — день, когда в одном месте соберутся пять двоек.