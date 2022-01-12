Политолог Корнейчук указал, как украинцы помогут Зеленскому победить на выборах

Киев, 12 января. Власти Украины сообщили о планах ввести в стране продовольственные карточки. Такое решение может быть принято из-за стремительно снижающегося уровня жизни в Незалежной.

Впрочем, политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что даже этой скромной помощи простые украинцы, скорее всего, не получат. По мнению эксперта, руководство Украины, наоборот, делает все возможное, чтобы загнать граждан в еще большую бедность, так как это выгодно Киеву.

«Почему власти не борются с бедностью? Потому что им выгодна бедность. Мы вообще неправильно анализируем действия этой власти. Эта власть собирается проводить выборы — сначала парламентские, потом президентские — на основе подкупа нищих людей», — заявил политолог в эфире канала UkrLive.

Корнейчук подчеркивает, что технология подкупа бедных избирателей уже была опробована на выборах в 2019 году, а потому президент и его команда планируют вновь использовать эту удобную схему в 2023 году, так как других вариантов победить в голосовании у Владимира Зеленского просто нет.

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«Если мы посмотрим на выборы, которые проходили в парламент, то все знали, что просто покупались голоса при минимальной явке, и так проводились депутаты от "Слуги народа". Там уже была обкатана эта технология, которая будет использоваться на выборах 2023 года. То есть, нищий народ пойдет за 500 или 1000 гривен голосовать за депутатов от партии Зеленского или за самого Зеленского. И чем мы беднее, тем меньше будет стоить наш голос», — объяснил эксперт.

Политолог считает, что деньги на реализацию этой схемы власти Украины собирают уже сейчас под предлогом проведения различных государственных проектов, в том числе, введения продовольственных карточек. При этом аналитик отмечает, что даже в случае провала планов Зеленского, оставшейся суммы ему и его приближенным хватит на то, чтобы попытаться сбежать из страны.

«Откуда будут брать деньги на подкуп избирателей? Не со своего же кармана Зеленский будет платить. Это будут те коррупционные деньги, которые уже сейчас аккумулируются и будут браться с таких больших проектов, как "большая стройка". То есть, с наших же с вами денег. Они у нас забирают эти деньги огромными ценами, тарифами, заводят их в бюджет, а потом выводят их и готовятся к большой скупке голосов», — подчеркнул политолог Дмитрий Корнейчук.

В наступившем 2022 году ситуация на Украине продолжит ухудшаться, и страна может окончательно потерять свою государственность. Такое мнение ранее высказал украинский политтехнолог, журналист Вячеслав Пиховшек.