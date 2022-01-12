Британские палеонтологи нашли останки самого большого ихтиозавра в истории страны

Большая удача улыбнулась английским палеонтологам. Рядом с водохранилищем в графстве Лестершир ученые обнаружили скелет «морского дракона» — одной из рептилий, которые жили в период от 250 до 90 миллионов лет назад, и могли достигать 25 метров в длину.

Часть окаменелости обнаружили еще в феврале прошлого года во время проведения плановых работ по озеленению. Другие элементы команда ученых нашла в августе и сентябре. Ихтиозавру примерно 180 миллионов лет, а длина его туловища составляет примерно десять метров. Это самый большой скелет представителя этого вида, когда-либо найденный в Великобритании. Два более мелких и неполных экземпляра были обнаружены еще в 70-х годах прошлого века.