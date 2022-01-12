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Фото Обамы из России с водкой и в трениках вызвало фурор на платформе Reddit

Общество
Фото Обамы из России с водкой и в трениках вызвало фурор на платформе Reddit
 /  politrussia.com

Вашингтон, 12 января. Экс-президент США Барак Обама посещал Россию в далеком 2005 году и «засветился» на забавных фотографиях. Изображение политика в черно-белых трениках с чаркой водки буквально «взорвало» соцсети и платформу Reddit.

Один из пользователей Reddit опубликовал фотографию с застолья в Перми, где будущий президент США неловко отводит глаза от камеры, держа в руках рюмку водки. Одет политик тоже достаточно свободно: спортивная черная куртка и неформальные белые брюки. «Обама социализируется в России (2005)», — гласит подпись к фотографии.

Фото Обамы из России с водкой и в трениках вызвало фурор на платформе Reddit
prt scr reddit.com / r/ANormalDayInRussia

Простые американцы с восторгом приняли фотографию бывшего президента. Многие отметили, что 44-й президент Соединенных Штатов в каком-то смысле и сам похож на русского человека.

«Почему Обама выглядит здесь как русский?» — задался вопросом один из пользователей.

«Ну и физиономия у Обамы. Вообще угар!» — расхохотался в комментариях к публикации другой.

Нашлись и пользователи, которые высмеяли через ретро-фотографию актуальные проблемы американской повестки. Особенно досталось разного рода антироссийским спекуляциям Белого дома.

«Это взгляд человека, который знает, что с вероятностью 83% в его рюмке плавает смертельный нейротоксин», — высмеял сразу два клише о России один из читателей Reddit.

Забавные архивные фотографии видных политических деятелей нередко вызывают у пользователей Сети неподдельный интерес своими деталями. Так, например, летом 2021 года в Сети всплыла и навела шуму фотография экс-президента России Бориса Ельцина на фоне сушащихся носков и труселей.

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Барак Обама россия сша фото юмор история ретро в сети обсуждают
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