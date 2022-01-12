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Премьер Квебека предложил налог для невакцинированных граждан

Весь мир
Премьер Квебека предложил налог для невакцинированных граждан
Global Look Press  /  Nathan Denette / Keystone Press Agency

Квебек, 12 января. Правительство канадской провинции Квебек обложит налогом граждан, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Сообщается, что власти Квебека планируют взимать налог на здравоохранение с жителей, которые не вакцинированы против Covid-19. Об этом во вторник заявил премьер-министр провинции Франсуа Лего.

По его словам, люди, которые не получили свою первую дозу вакцины, должны будут заплатить «взнос». Размер платы еще не определен, но будет «значительным», уточнил он.

«Я думаю, что прямо сейчас это вопрос справедливости для 90% населения, которое пошло на некоторые жертвы. Я думаю, что мы обязаны им такой мерой», — заявил Лего.

Согласно федеральным данным, по состоянию на 1 января чуть более 85% жителей Квебека получили по крайней мере одну дозу вакцины. По информации представителей министерства здравоохранения, непривитые граждане составляют почти половину всех пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах.

В настоящее время в больницах Квебека насчитывается 2742 пациента с коронавирусом, в том числе 244 — в отделениях интенсивной терапии. Больницы в Монреале, крупнейшем городе провинции, заполнены на 100% и уже начали ограничивать услуги, не связанные с COVID-19. Во вторник число умерших от коронавируса в Квебеке с начала пандемии превысило 12 тысяч человек.

На прошлой неделе провинция объявила, что для совершения покупок в государственных магазинах, продающих каннабис и спиртные напитки, потребуется подтверждение вакцинации. Также в настоящее время в провинции объявлен комендантский час, который действует с 22:00 до 05:00 каждый день.

Канадская провинция не является пионером в введении штрафов за отсутствие вакцинации. Штрафы за отсутствие прививки введены в Греции, где граждане старше 60 лет должны платить штраф в размере 100 евро за каждый месяц, в течение которого они остаются непривитыми. В Сингапуре пациенты с COVID-19, у которых отсутствует прививка, вынуждены самостоятельно оплачивать свои медицинские счета.

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