Премьер Квебека предложил налог для невакцинированных граждан

Квебек, 12 января. Правительство канадской провинции Квебек обложит налогом граждан, которые не прошли вакцинацию от COVID-19.

Сообщается, что власти Квебека планируют взимать налог на здравоохранение с жителей, которые не вакцинированы против Covid-19. Об этом во вторник заявил премьер-министр провинции Франсуа Лего.

По его словам, люди, которые не получили свою первую дозу вакцины, должны будут заплатить «взнос». Размер платы еще не определен, но будет «значительным», уточнил он.

Согласно федеральным данным, по состоянию на 1 января чуть более 85% жителей Квебека получили по крайней мере одну дозу вакцины. По информации представителей министерства здравоохранения, непривитые граждане составляют почти половину всех пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах.

В настоящее время в больницах Квебека насчитывается 2742 пациента с коронавирусом, в том числе 244 — в отделениях интенсивной терапии. Больницы в Монреале, крупнейшем городе провинции, заполнены на 100% и уже начали ограничивать услуги, не связанные с COVID-19. Во вторник число умерших от коронавируса в Квебеке с начала пандемии превысило 12 тысяч человек.

