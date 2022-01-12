Экономист Затолокин объяснил влияние экспорта газа на курс рубля

Москва, 12 января. Поставки дорогостоящего газа могут оказать поддержку рублю, однако составляют слишком малую часть российского экспорта, заявил начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин в интервью агентству «Прайм».

Существенное увеличение стоимости голубого топлива не повлекло укрепление рубля, и это связано с недостаточной долей ресурса в структуре продаж.

«Экспорт газа составляет заметную, но не доминирующую часть в общем объеме экспорта. Нефть и нефтепродукты более значимы», — пояснил Затолокин.

По его словам, гораздо большее влияние на курсообразование оказывают покупка валюты Минфином в рамках «бюджетного правила» и отток капитала из-за роста геополитической напряженности между РФ и Западом.

Власти Молдавии ранее констатировали, что газовый кризис в стране пока не закончился. Об этом можно будет говорить только после стабилизации закупочных цен.