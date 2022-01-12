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Экономист Затолокин объяснил влияние экспорта газа на курс рубля

Экономика
Экономист Затолокин объяснил влияние экспорта газа на курс рубля
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 января. Поставки дорогостоящего газа могут оказать поддержку рублю, однако составляют слишком малую часть российского экспорта, заявил начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин в интервью агентству «Прайм».

Существенное увеличение стоимости голубого топлива не повлекло укрепление рубля, и это связано с недостаточной долей ресурса в структуре продаж.

«Экспорт газа составляет заметную, но не доминирующую часть в общем объеме экспорта. Нефть и нефтепродукты более значимы», — пояснил Затолокин.

По его словам, гораздо большее влияние на курсообразование оказывают покупка валюты Минфином в рамках «бюджетного правила» и отток капитала из-за роста геополитической напряженности между РФ и Западом.

Власти Молдавии ранее констатировали, что газовый кризис в стране пока не закончился. Об этом можно будет говорить только после стабилизации закупочных цен.

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