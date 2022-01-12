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Нутрициолог Дробышева перечислила продукты, которые не стоит покупать в супермаркете

Общество
Нутрициолог Дробышева перечислила продукты, которые не стоит покупать в супермаркете
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Паршин

Москва, 12 января. Список продуктов питания, которые не стоит приобретать в супермаркетах, составила нутрициолог Анна Дробышева.

Эксперт заявила, что пастеризованное молоко и рафинированные масла небезопасны для здоровья. Пастеризация видоизменяет молочный белок, что приводит к непереносимости лактозы, которой страдает около 75% населения, пояснила Дробышева РИА Новости.

«Рафинированные и дезодорированные масла. Такие масла являются сильнейшим канцерогеном. По своей молекулярной структуре напоминают пластик. Употребление подобных продуктов приводит к атеросклерозу», — пояснила нутрициолог.

Также не стоит покупать сладкие йогурты и каши быстрого приготовления. В таких крупах отсутствует клетчатка, они повышают аппетит и вредят сосудам. В список опасных продуктов Дробышева внесла пакетированные соки и куриное мясо.

Сахар в больших количествах может содержаться во многих продуктах, в том числе в йогуртах и выпечке. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова. Лидирующие позиции по количеству добавленного сахара занимают кондитерские и хлебобулочные изделия.

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