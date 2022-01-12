Новый глава мининформа Казахстана Умаров отреагировал на обвинения в русофобии

Нур-Султан, 12 января. Союзнические отношения с Россией очень важны для Казахстана. Об этом на странице в Facebook заявил новый глава мининформа республики Аскар Умаров.

Министр таким образом отреагировал на обвинения в русофобии со стороны главы Россотрудничества Евгения Примакова. Умаров подчеркнул, что на всех занимаемых должностях старался наладить тесный контакт с партнерами из РФ.

«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, например, День Победы. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны», — говорится в комментарии Умарова.

Ранее политолог Сергей Марков негативно высказался о назначении Умарова на пост министра информации и общественного развития Казахстана. Эксперт назвал такую кадровую перестановку оскорблением для России.