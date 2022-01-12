Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 16:46
16:45
Экономика
Продажи АвтоВАЗа в России в 2021 году выросли на 2,1%
16:44
Общество
Биолог Чумаков предрек появление массового иммунитета к COVID-19 в России через три месяца
16:44
Происшествия
Похитителя велосипедов из подъездов задержали в Брянске
16:43
Политика
Политолог Манукян выдвинул версию о причастности Порошенко к беспорядкам в Казахстане
16:42
Общество
Смерть ведущего Зеленского связали с проклятьем шоу «Прямой эфир»
16:38
Весь мир
В Аргентине раскритиковали Лондон за обещания защитить Фолклендские острова
16:37
Политика
Аналитик Леонков назвал главную причину столь срочных переговоров между РФ и США
16:36
Спорт
Австралийские журналисты назвали Новака Джоковича «скользкой падлой»
16:36
Происшествия
Житель Таганрога насмерть разбился в шахте лифта
16:36
Экономика
Публицист Анпилогов: Скрытые фундаментальные причины ценового ралли на рынке нефти
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Новый глава мининформа Казахстана Умаров отреагировал на обвинения в русофобии

Политика
Новый глава мининформа Казахстана Умаров отреагировал на обвинения в русофобии
pixabay.com

Нур-Султан, 12 января. Союзнические отношения с Россией очень важны для Казахстана. Об этом на странице в Facebook заявил новый глава мининформа республики Аскар Умаров.

Министр таким образом отреагировал на обвинения в русофобии со стороны главы Россотрудничества Евгения Примакова. Умаров подчеркнул, что на всех занимаемых должностях старался наладить тесный контакт с партнерами из РФ.

«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнерами. Делали совместные хорошие проекты в том числе к общим датам, например, День Победы. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны», — говорится в комментарии Умарова.

Ранее политолог Сергей Марков негативно высказался о назначении Умарова на пост министра информации и общественного развития Казахстана. Эксперт назвал такую кадровую перестановку оскорблением для России.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Новый глава мининформа Казахстана Умаров отреагировал на обвинения в русофобии
Казахстан русофобия умаров
Комментировать