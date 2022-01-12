Правительство Германии исключило скорое вступление Украины в НАТО

Берлин, 12 января. Вопрос вступления Украины в состав НАТО в настоящее время не обсуждается. Об этом сообщил официальный представитель Правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

По его словам, каждая страна вправе самостоятельно выбирать, в какой союз она хочет вступать.

«Несмотря на это, я хочу четко сказать, что к настоящему моменту вступление [в какой-либо альянс] Украины не обсуждается», — добавил Хебештрайт.

Политолог Андрей Кортунов ранее исключил вступление Украины в НАТО в ближайшие пять лет. По словам эксперта, вступление Киева в состав западного военного блока неприемлемо для стран Альянса, которые выступают против ухудшения отношений с Россией.