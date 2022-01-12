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Депутат Бессараб поддержала предложение Путина по индексации пенсий

Экономика
Депутат Бессараб поддержала предложение Путина по индексации пенсий
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пенсии для россиян в 2022 году будут проиндексированы на 8,6%, что выше прогнозных значений инфляции. Однако, как показала практика 2021 года, в условиях пандемии инфляция может удивить неприятным и неожиданным скачком вверх. Насколько ощутима для пенсионеров в этом случае будет запланированная индексация и будет ли россиянам оказана какая-то дополнительная поддержка, в беседе с ФАН рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Еще в ноябре 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность и найти решение для увеличения страховых пенсий граждан на реальное, а не прогнозное значение инфляции.

Как объяснила Бессараб, ранее в бюджете с учетом прогнозной инфляции 5,8% была заложена и с 1 января произведена индексация пенсий на 5,9%. По поручению Путина правительством был разработан проект, на основании которого произойдет индексация на более высокое значение — 8,6%.

«Хочу напомнить, что в конце 2021 года также по поручению президента был увеличен МРОТ и прожиточный минимум на 2022 год. МРОТ увеличился более чем на 1000 рублей. Хотя исходя из традиционной методики расчета, которая опирается на средние, медианные значения заработной платы и доходов граждан, он должен был вырасти незначительно», — сказала политик.

Депутат Бессараб прокомментировала поручение президента о значительном повышении пенсий в России
duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Как объяснила Бессараб, МРОТ был увеличен на реальное значение инфляции и даже с небольшим его опережением в рамках мер по оказанию поддержки населению.

С 1 февраля будет проиндексирован и материнский капитал. И в дальнейшем он будет повышаться ежегодно именно на реальное, а не прогнозное значение инфляции. При этом даже если в нынешнем году инфляция опять опередит прогнозные значения, депутат уверена, что возможность компенсировать эту разницу обязательно найдется.

«Вспомните, ведь также осенью 2021 года в связи со значительным ростом инфляции президентом было принято решение выделить дополнительные средства для помощи населению. И они выделялись не только семьям с детьми, которые три раза получили единовременные выплаты, но и пенсионерам. Хотя для этого потребовались дополнительные траты из федерального бюджета в размере более 450 млрд рублей. Эта единовременная выплата пенсионерам в 10 тысяч рублей как раз и была сделана, чтобы нивелировать неожиданный рост инфляции. Так что я уверена, пенсионеры в любом случае не останутся один на один со своими проблемами. В случае необходимости решения будут приняты», — заключила Бессараб.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как увеличить пенсию, не делая при этом собственных накоплений. По словам эксперта, для этого есть два варианта: либо выйти на пенсию позже положенного срока, либо просто монетизировать льготы.
 

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индексация пенсий пенсии бессараб
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