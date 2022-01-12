Публицист Анпилогов: Скрытые фундаментальные причины ценового ралли на рынке нефти

Публицист Алексей Анпилогов рассуждает, какие котировки можно ожидать на рынке нефти в 2022 году. Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Нефть снова ставит ценовые рекорды. Причем биржевая торговля лишь реагирует на прогнозы по будущей добыче черного золота, которые отнюдь не обнадеживают. На днях минэнерго США опубликовало прогноз, согласно которому ведомство ожидает увеличения добычи нефти в стране до уровня в 12,4 млн баррелей в сутки только к началу 2023 года. Напомним, рекордные показатели добычи нефти США были зафиксированы перед самым началом пандемии COVID-19, когда в феврале 2020 года в Соединенных Штатах ежесуточно получали 13,1 млн баррелей нефти.

Какие котировки можно ожидать на рынке нефти в 2022 году? Попробуем спрогнозировать ситуацию, опираясь только на фундаментальные факторы.

ОПЕК отстает от графика

Упомянутый в качестве рекордного для США февраль 2020 года стал настоящим «нефтяным Рубиконом», от которого теперь приходится отсчитывать новейшие события на рынке нефти. Если для США этот месяц стал моментом исторического рекорда по добыче черного золота, то для стран нефтяного картеля ОПЕК и соглашения ОПЕК+ — отправной точкой для беспрецедентных сокращений квот на добычу нефти.

Мировой экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, заставил страны, производящие нефть, согласовать колоссальное сокращение объемов добычи. Наибольший размер сокращения, определенный для мая 2020 года, составил практически 10% мирового докризисного потребления нефти — 9,7 млн баррелей в сутки. Впоследствии страны ОПЕК+ согласовали постепенное возвращение к докризисным уровням добычи, однако растянули этот процесс на долгих два года. По нынешним планам ОПЕК+, докризисный уровень производства нефти будет достигнут «расширенным» картелем только к апрелю 2022 года.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ежемесячная прибавка добычи, которую определили страны ОПЕК+ на своей конференции в июле 2021 года, составляет 400 тыс. баррелей нефти в сути. Но по факту ОПЕК+ поставляет на рынок нефти меньше, чем планировалось, из-за аварий и ремонтов на нефтяных промыслах в целом ряде стран, а также из-за общего недостатка инвестиций в добычу и разведку, который наблюдался все последние годы.

Так, в августе 2021-го сделка была исполнена на 119%, в сентябре — на 115%, в октябре — на 116%, а в ноябре — снова на 116%. Дополнительные проценты сверх отметки в 100% означают недопоставленную нефть. Если «перебить» эти проценты в реально не поставленные на рынок нефтяные баррели, то получится, что в августе рынок недосчитался 1 млн баррелей, а в сентябре-ноябре — по 650-700 тыс. баррелей ежесуточно.

При этом потребители нефти, в частности США, Китай и Индия, из-за сильного роста цен неоднократно просили ОПЕК+ увеличить предложение нефти если не больше собственных обещаний, то хотя бы на их уровне. На что несколько раз получали резонный ответ: сокращение практически на 10% объемов нефти в начале 2020 года было предельно травматичным для отрасли, в силу чего повторное освоение месторождений и запуск старой или дополнительной добычи идут отнюдь не столь гладко, как предполагалось.

В итоге, так не добившись от ОПЕК+ решения о большем увеличении добычи, страны-потребители в конце ноября 2021 года решили высвободить часть стратегических резервов нефти. Проведенная интервенция была исторически беспрецедентной и составила более 70 млн баррелей, но этот объем ни ОПЕК+, ни аналитики, ни нефтяной рынок не сочли значительной мерой. Нетрудно посчитать, что весь этот дополнительный объем нефти где-то соответствовал накопленной «недостаче» в производстве ОПЕК+ за три месяца и, как следствие, смог лишь ненадолго сбалансировать текущий и уже возникший по факту нефтяной дефицит.

Фактор США

Почему же нефть уже в январе снова вошла в состояние ценового ралли?

Все дело в том, что в последние два года с рынка практически ушел тот фактор, который оказывал постоянное понижающее давление на мировые нефтяные цены, а именно — сланцевая добыча в США. Штаты, кроме того, что являлись и являются крупнейшим потребителем нефти, все последнее десятилетие самым активным образом наращивали добычу нетрадиционной «сланцевой» нефти. Добыча такой нефти стала рентабельной в США по совокупности факторов, которые, что интересно, не сложились больше пока что нигде в мире.

Однако в самих США этот «сланцевый мотор» успешно работал. Уже в ноябре 2018 года Штаты вышли на первое место в мире по производству нефти, добывая тогда 11,7 млн баррелей нефти ежесуточно. Впоследствии, вплоть до февраля 2020 года, производство в США только росло и, как уже было сказано, добралось до отметки в 13,1 млн баррелей в сутки.

flickr.com / WildEarth Guardians

А вот с восстановлением американской добычи картинка получилась еще менее радостной, чем в случае ОПЕК+. Несмотря на то, что никаких ограничений на американские нефтяные компании не накладывалось, а государственное регулирование нефтяной отрасли в США минимально, восстановление национальной нефтедобычи в Штатах шло с еще большими трудностями, чем в странах ОПЕК+. К настоящему времени нефтедобыче в США, упавшей до уровня в 9,9 млн баррелей в октябре 2020 года, удалось отыграть чуть менее 2 млн баррелей — сейчас в Штатах добывают 11,8 млн баррелей нефти в сутки.

Сравнивая эту цифру с прогнозом минэнерго США на конец текущего года, можно понять, что в энергетическом ведомстве Америки ожидают очень скромный рост добычи национальной нефти в 2022 году — на уровне 600 тысяч баррелей в сутки. Эта цифра где-то вдвое меньше, чем восстановительный рост, который демонстрировала американская нефтянка в период с конца 2020 года и вплоть до нынешнего января. Причем, судя по всему, никакого возрождения «сланцевого чуда» в минэнерго США не ждут, оценивая, что некоторые его составляющие либо утеряны навсегда, либо временно перестали действовать.

Поэтому, в общем-то, неудивительно, что биржевая цена на нефть бьет очередные рекорды, достигнув отметки в 83 доллара за баррель. Нефтяной рынок чувствует недостаток предложения черного золота и закладывается на будущий дефицит этого ценного энергоносителя.