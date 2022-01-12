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Посол Казахстана в Азербайджане Абдыкаримов сообщил о местонахождении Назарбаева

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Политика
Посол Казахстана в Азербайджане Абдыкаримов сообщил о местонахождении Назарбаева
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Баку, 12 января. Представитель посольства Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов рассказал, где в настоящее время находится экс-глава страны Нурсултан Назарбаев.

Бывший казахстанский президент пребывает в столице страны Нур-Султане, отметил дипломат. По его словам, Назарбаев провел телефонные переговоры с лидерами дружественных государств.

«Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией», — уточнил Абдыкаримов.

Как сообщалось ранее, Назарбаев призвал граждан сплотиться вокруг казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева. По мнению экс-главы государства, это поможет преодолеть текущие вызовы и обеспечить целостность страны.

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Казахстан азербайджан назарбаев
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