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SOHR: Турция не погасила задолженность перед сирийскими наемниками в Ливии

Весь мир
SOHR: Турция не погасила задолженность перед сирийскими наемниками в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 12 января. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что большая часть наемников, переброшенных Турцией в Ливию, получила выплаты задержанной зарплаты. Сумма оказалась на 300 долларов меньше обещанной.

По данным источников организации, за январь боевикам на руки выдали по 900 долларов. Еще 10500 турецких лир получили их родственники в Сирии.

Правозащитники сообщили, что некоторые наемники, дислоцированные на ливийских землях, не видели зарплаты в течение последних семи месяцев. Анкара до сих пор не смогла погасить задолженность перед комбатантами. Неделю назад разведка перевела обещанные деньги только за три месяца.

При этом дата возобновления отпусков для боевиков по-прежнему не установлена. В декабре Анкара приказала бойцам срочно завершить каникулы и приостановить процесс по переброске из страны.

Источники также сообщили о нарастании напряженности между членами сирийских группировок и их лидерами. Раздоры вызваны тяжелыми условиями жизни в войсковых лагерях на западе страны. Объекты превратились в тюрьмы после того, как начальство ввело запрет комбатантам их покидать.

SOHR: Турция не погасила задолженность перед сирийскими наемниками в Ливии
Федеральное агентство новостей /

Согласно информации SOHR, командиры протурецких отрядов продолжают удерживать крупные суммы из ежемесячной зарплаты боевиков. Последние с угрозами требуют вернуть их деньги.

Правозащитная организация в очередной раз призвала к немедленному выводу всех сирийцев с территории Ливии. Анкара использует наемников в качестве орудия, которое оказывает негативное влияние на политическое урегулирование кризиса.

В конце 2019 года после заключения сделки с расформированным триполитанским Правительством национального согласия (ПНС) Турция начала активно вербовать и перебрасывать боевиков на север Черного континента для борьбы с Ливийской национальной армией (ЛНА). Менее чем через год стороны вооруженного конфликта в Женеве подписали договор, подразумевающий эвакуацию всех иностранных сил и контингентов. Однако республика, желая закрепиться в регионе и получить экономические выгоды, не торопится отказываться от военного присутствия. Она игнорирует призывы международного сообщества, прикрываясь нелегитимными соглашениями двухлетней давности и утверждая о законности размещения войск.

Ранее генерал-майор ЛНА Фарадж ас-Саусаа объявил, что Совместный военный комитет «5+5» (СВК) подготовил план по выводу наемников. К осуществлению проекта приступят после одобрения со стороны переходного Правительства национального единства (ПНЕ) и официальных лиц западного региона.

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Все новости / Весь мир / SOHR: Турция не погасила задолженность перед сирийскими наемниками в Ливии
турция ливия sohr сирийские наемники
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