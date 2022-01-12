«Быстрее отщипнуть и сбежать»: почему меркантильные мужчины не могут создать крепкий союз

Зачастую в меркантильности обвиняют женщин, но среди сильной половины человечества есть те, которые не гнушаются жить за счет успешных и обеспеченных дам. Однако между женской и мужской меркантильностью в отношениях есть принципиальная разница. Если содержанка может впоследствии по-настоящему полюбить партнера и построить с ним семью, то альфонс всегда норовит поскорее «отщипнуть богатств» и сбежать. Об этом в беседе с ФАН рассказал психолог Андрей Зберовский.

По словам специалиста, если отношения на финансовом интересе строит женщина, то они могут длиться очень долго, ведь около 30% семейных историй начинались с того, что женщина соблазняла мужчину из меркантильных соображений. И рассуждения о большом количестве самодостаточных дам — не более чем сказки, уверен Зберовский, поскольку за любой успешной Instagram-историей, если поскрести, стоит богатый любовник или муж. По-настоящему самостоятельных представительниц слабого пола насчитывается всего 5–10%.

«Несмотря на то, что союз меркантильной девушки и обеспеченного мужчины может быть долгим, желательно, чтобы кроме финансовой совместимости была еще и сексуальная. Совместные эмоции, интересы, ценности и кругозор тоже никто не отменял. В этом случае пара может жить вполне счастливо», — сказал психолог.

Но поведение мужчин и женщин различно, даже самый отъявленный альфонс при первой же возможности старается выйти из зависимости, подчеркнул Зберовский.

vk.com / Андрей Зберовский

«Да, мы видим истории, когда наоборот — рядом с успешной женщиной появляется неизвестный молоденький мальчик. Но эти молодые люди стараются отщипнуть от успешной дамы статус или деньги, а потом заводят своих жен, которые будут зависеть уже от них. Мужчины в этом плане — люди, нежели женщины. Но это в силу того, что он хочет чувствовать себя доминирующим в отношениях», — объяснил психолог.

Если меркантильная дама может позже действительно влюбиться в обеспеченного ухажера, быть ему верна долгие годы и рожать детей, то парни, как правило, стараются как можно быстрее получить выгоду и сбежать, заключил Зберовский.

Ранее Андрей Зберовский рассказал, что скрывается за склонностью мужчины делить все расходы пополам. По словам психолога, некоторые представители сильного пола используют такую модель как тест, который позволяет оценить женские запросы. Однако стремление делить расходы пополам на постоянной основе — это обыкновенная жадность.