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Молодую жену телеведущего Зеленского считают виновной в его смерти

Общество
Молодую жену телеведущего Зеленского считают виновной в его смерти
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 12 января. Поклонники пришли к выводу, что смерть телеведущего Михаила Зеленского может быть связана с его молодой женой — психологом Милой Рубинчик. Пользователи Сети оставляют соответствующие комментарии под новостями об уходе звезды экрана из жизни.

Рубинчик, с которой у них была большая разница в возрасте, стала третьей супругой Зеленского. До этого телеведущий был женат на фигуристке Елене Грушиной, родившей от него в браке двоих дочерей. Зеленский развелся со второй супругой в 2014 году, а через четыре года после этого сыграл свадьбу с психологом, передают «Дни.ру».

В момент смерти 46-летний телеведущий находился с женой на отдыхе в Доминикане. Комментаторы из интернета считают, что именно Рубинчик виновата в трагедии.

«Правда в том, что не нужно было бросать своих детей, прекрасную жену и бежать к молодой блогерше с разницей в возрасте 17 лет. Эта дама и свела его в могилу в 46 лет, за три года мужика укатала. Таскала его по Доминиканам всяким, вот и результат — инсульт»;

«Кто же так резко меняет климат с холода на жару? Мужчинам после 40 нужно быть с этим осторожней, время проблем с давлением. Я думаю, что проблема со здоровьем уже была, но он то все молодился перед молодухой. Ну вот и доигрался», — возмущаются пользователи Сети.

О смерти Михаила Зеленского стало известно вечером 11 января. После новости об уходе ведущего из жизни его жена удалила все публикации в Instagram.

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