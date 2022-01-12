Житель Ямала выжил после четырех дней скитаний в лесу при 40-градусном морозе

Салехард, 12 января. Житель Ямало-ненецкого автономного округа три дня скитался по лесу в минус 40 градусов. Мужчина направлялся в сторону озера Пякуто, однако по пути у него сломался снегоход. Он не стал дожидаться помощи и отправился на лыжах в неизвестном направлении. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Ямалспас».

На поиски 21-летнего пропавшего, который не выходил на связь, выдвинулись волонтеры и спасатели. Операция осложнялась погодными условиями: метелью и сильным морозом. Четыре дня специалисты вели работу в тундре. Их усилия увенчались успехом — молодого человека нашли живым. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Потерявшегося во время прогулки с бабушкой в Санкт-Петербурге ребенка обнаружили около его дома, информирует ФАН. Жизни и здоровью восьмилетнего мальчика ничего не угрожает.