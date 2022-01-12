Авторы Der Spiegel призвали Германию отказаться от российского газа на фоне холодной зимы

Берлин, 12 января. Геополитические приоритеты и солидарность с коллективным Западом важнее, чем комфорт и тепло, которые может обеспечить жителям Германии Россия в лютую зиму. К такому выводу пришли авторы издания Der Spiegel.

Газ остается для ФРГ одним из жизненно важных источников тепловой энергии, а Россия — основным его поставщиком. Однако, считают авторы Der Spiegel, если немцы должны выбирать между холодом в домах и принципами западной солидарности, Берлин должен выбирать второе. Авторы публикации, журналисты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер, выражают опасения, что Кремль может оказать на Германию политическое давление, чего ни в коем случае нельзя допустить.

Со своей стороны Российская Федерация неоднократно заявляла, что не использует газ и другие топливные поставки как рычаг политического давления. Также президент Владимир Путин отметил, что европейские чиновники сами усугубляют кризис, закупая газ у Москвы и перепродавая его по завышенным спотовым ценам в соседние государства.