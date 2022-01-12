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Авторы Der Spiegel призвали Германию отказаться от российского газа на фоне холодной зимы

Политика
Авторы Der Spiegel призвали Германию отказаться от российского газа на фоне холодной зимы
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 12 января. Геополитические приоритеты и солидарность с коллективным Западом важнее, чем комфорт и тепло, которые может обеспечить жителям Германии Россия в лютую зиму. К такому выводу пришли авторы издания Der Spiegel.

Газ остается для ФРГ одним из жизненно важных источников тепловой энергии, а Россия — основным его поставщиком. Однако, считают авторы Der Spiegel, если немцы должны выбирать между холодом в домах и принципами западной солидарности, Берлин должен выбирать второе. Авторы публикации, журналисты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер, выражают опасения, что Кремль может оказать на Германию политическое давление, чего ни в коем случае нельзя допустить.

Со своей стороны Российская Федерация неоднократно заявляла, что не использует газ и другие топливные поставки как рычаг политического давления. Также президент Владимир Путин отметил, что европейские чиновники сами усугубляют кризис, закупая газ у Москвы и перепродавая его по завышенным спотовым ценам в соседние государства.

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