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Убийства и поджоги: как Нигерия начала новый 2022 год

  /   Обновлено: 12 января 2022 19:08
Весь мир
Убийства и поджоги: как Нигерия начала новый 2022 год
Global Look Press  /  Aghaeze Sunday / Xinhua

Федеральное агентство новостей негативно относится к идеологии и деятельности террористических организаций. Сведения об истории, воззрениях, целях и действиях террористических организаций приводятся исключительно в информационных целях и не являются пропагандой. «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ3, ISWAP*) и «Боко Харам»1 являются террористическими организациям, деятельность которых запрещена на территории РФ.

2021 год должен был стать годом, когда нигерийская армия «посрамит и опозорит» террористов вилаята ИГ «Западная Африка» (ISWAP)* и «Боко Харам». По крайней мере, такое заявление двенадцать месяцев назад сделал начальник штаба вооруженных сил генерал-лейтенант Тукур Буратай. Вот только к началу 2022-го ситуация с безопасностью в стране, наоборот, только ухудшилась. О том, как начался новый год в Нигерии рассказывает Telegram-канал «Газават Азавада».

Ситуация ухудшается

2021 год стал самым смертоносным для Нигерии за последние пять лет. От действий террористических группировок в период с 1 января по 31 декабря погибли по меньшей мере 10 398 человек. Среди погибших 4835 мирных жителей и 890 сотрудников силовых структур. Для сравнения — потери среди «Боко Харам» составили 1760 боевиков, какой-то процент которых был уничтожен в результате столкновений с конкурентами в лице ISWAP.

В интервью телеканалу Channels от 5 января президент Нигерии Мухаммаду Бухари настаивал на том, что при нем уровень опасности снизился по сравнению с предыдущими правительствами.

«Если вы спросите кого-нибудь с северо-востока, там был ряд районов местного самоуправления, которые находились в руках «Боко Харам» или ISWAP. Ни один из этих районов сейчас не находится под их контролем», — заявил президент.

Однако фактически в 2021 году ситуация с безопасностью существенно ухудшилась и в 2022-м этот процесс продолжится. Довольно показательно, что уже официальные лица открыто заявляют о беспомощности нигерийских силовых структур в борьбе против террористических группировок.

Губернатор северо-западного штата Кацина Амину Масари 29 декабря призвал жителей своего региона вооружаться и противостоять бандитам, потому что в одиночку сотрудники службы безопасности не могут справиться с нестабильностью.

«Удивительно, что у бандита может быть оружие, а у хорошего человека, пытающегося защитить себя и свою семью, его нет», — сказал губернатор.

Цель террористов

Несмотря на то, что джихадистские группировки действуют в основном на северо-востоке Нигерии, северо-запад страны также является для них важной целью. Он включает в себя семь штатов — Замфара, Кацина, Сокото, Кано, Джигава, Кадуна и Кебби, занимая значительную территорию площадью 216 065 квадратных километров. В настоящее время там действуют в основном «светские» бандформирования — Ян Биндига, Ян Таадда и другие группировки, которые с 26 ноября были признаны правительством Нигерии террористическими.

Перед своей смертью Абубакар Шекау, печально известный главарь «Боко Харам», предпринимал попытки взять под контроль весь север путем создания ячеек и субфракций, а теперь, как считают эксперты, данную стратегию взяли на вооружение террористы вилаята ИГ «Западная Африка» (ISWAP).

Так, в 2021 году ISWAP начал атаковать нигерийскую военную базу в Сокото. И хотя первое подозрение легло на бандитов, характер инцидента привел аналитиков к выводу, что это была атака, осуществленная радикальными исламистами. 

Кроме этого, продолжает расти связь между ISWAP и бандами северо-запада. Согласно некоторым источникам, в конце 2021 года Белло Турджи, главарь одного из бандформирований, дал указание своим подчиненным отказаться от употребления наркотиков и курения сигарет. Если эти данные подтвердятся, их можно будет трактовать как признак еще и идеологического сближения бандитов с радикальными исламистами.

Успехи новогодней операции

Новый год на северо-западе Нигерии встречали под звуки взрывов и выстрелов. 31 декабря армия провела операцию против террористов в штате Замфара. В ходе авиаударов по анклаву бандитов в районе Бирнин Магаджи был ликвидирован находившийся в розыске главарь бандитов Альхаджи Аута.

3 января Белло Турджи, как сообщается, освободил 52 жертвы похищения в рамках усилий по сотрудничеству с администрацией штата Замфара для предоставления ему амнистии.

14 декабря 2021 года известный главарь бандитов в открытом письме правительству штата Замфара, которое было передано через Совет эмирата Шинкафи, перечислил условия «прочного мира» в этом районе. На момент публикации представители государственных структур никак не комментировали это сообщение. Тем не менее освобождение похищенных было одним из обещаний Турджи, которое он обязывался выполнить в случае удовлетворения его требований.

«Массовые убийства невинных граждан, групп ополчения и агентов безопасности, а также похищение людей с целью получения выкупа, прекратятся по милости Божьей», — говорилось в письме главаря бандитов в Замфаре.

Однако, по версии силовых структур, причина освобождения «в военной операции вокруг лагеря печально известного главаря бандитов». По крайней мере, так они объяснили освобождение еще 97 человек из плена в лесных районах Шинкафи и Цафе 4 января. 

В Кадуне, еще одном неспокойном северо-западном штате, бандиты также освободили двух похищенных учеников баптистской средней школы Вефиля, которые были похищены 5 июля 2021 года.

На северо-западе не все так солнечно

Параллельно с тем, как армия Нигерии проводила операцию против бандформирований, террористы тоже не сидели сложа руки. В ночь на понедельник, 3 января, по меньшей мере семь мирных жителей были убиты в результате нападения боевиков в общине Сабон Бирни в штате Кадуна. 5 января бандиты совершили еще одно нападение в той же местности — на этот раз в Зариа. Сообщается об одном погибшем.

Однако все это не сравнится с тем, что бандформирования устроили 6 января в штате Замфара. Как сообщают источники, ночью с 4 на 5 января в деревне Барикин Даджи между бандитами и неофициальным отрядом ополченцев Ян Сакаи завязался бой. Как следствие, террористы устроили акт устрашения, атаковав пять сел в окрестностях — Тунгар Геза, Рафин Геро, Курфар Данья, Кевайе и Тунгар На Море. Нападения сопровождались поджогами. По сообщениям местных жителей, которым удалось спастись, результатом печальных событий стало порядка 200 убитых, включая лидера группы ополченцев Гамбо Абаре — он был сожжен бандитами.

В тот же день, как сообщается, два человека были убиты, а еще трое похищены террористами в районе местного самоуправления Малумфаши в Катсине.

Джихадистский северо-восток

Новогодние каникулы на северо-востоке также были насыщены на события.

31 декабря в лесу Самбиса, штат Борно, начались боестолкновения между ISWAP и «Боко-Харам». По состоянию на 1 января было известно о более 200 погибших боевиков с обеих сторон. Вскоре столкновения двух группировок распространились на населенные пункты Гарин Асамау, Гарин Баба, Яримари Гана, Яримари Кура, Алафа и Арра.

3 января вилаят ИГ «Западная Африка» взял ответственность за нападение на Вултихию 30 декабря, заявив о сожжении христианского молельного дома, еще одного здания и двух машин.

4 января ISWAP начала наступление по двум направлением в Борно.

В Комди террористы сожгли несколько домов на северной окраине села. В результате нападения были убиты два солдата и захвачено некоторое количество оружия и боеприпасов.

А в Марте ситуация приняла куда более трагичный характер. Согласно заявлению террористов, смертник подорвался на заминированной машине возле местной военной заставы, за чем последовала атака боевиков. В результате столкновения 10 солдат ВС Нигерии были убиты. В заявлении также говорилось о поджоге базы, захвате оружия и другого оборудования.

В тот же день подразделения 73-го батальона нигерийской армии уничтожили двух террористов «Боко Харам» в населенном пункте Каямла.

5 января ISWAP заявила о нападении в Гаркиде (штат Адамава), которое случилось накануне, и взяла на себя ответственность за убийство члена местной группы ополченцев.

В тот же день в местных СМИ появилось сообщение о том, что боевики «Боко Харам» утром вторглись в район Гуджба штата Йобе и уничтожили завод по производству удобрений, а также подожгли машину скорой помощи, украв из нее медикаменты. Позднее ISWAP взяла на себя ответственность за эту атаку, упомянув о нападении на больницу, краже припасов и сожжении машины скорой помощи, но не сообщив о заводе по производству удобрений.

В среду поздно вечером террористы предприняли попытку атаки на Гвозу, которая была отбита военными. В сообщениях говорилось, что нападавшие двигались с востока, что предполагает ответственность «Боко Харам».

6 и 7 января представители командного состава вилаята ИГ «Западная Африка» провели встречу по поводу кадровых перестановок в руководстве на местах. Причиной стали серьезные потери, понесенные в результате крупномасштабной операции ВВС Нигерии, целями которой были инфраструктурные объекты террористов в районе Марте.

В пятницу нигерийская армия ликвидировала трех боевиков ISWAP, проводя операции по разминированию в деревне Галло Малавари в районе Дамаска. Среди вещей террористов, обнаруженных военными, были один автомат, грузовик и два мотоцикла.

8 января ISWAP устроила три подрыва СВУ, целью которых стала колонна нигерийской армии, следовавшая по дороге Марте-Диква. В результате взрывов погибло и было ранено 15 солдат. Также были уничтожены бронетранспортер и внедорожник ВС Нигерии.

Новогодняя речь президента

Несмотря на интервью президента от 5 января, негативная ситуация с терроризмом в стране, которая усугубляется как по вине банд северо-запада, так и джихадистских группировок на северо-востоке, очевидна для правительства. В своей новогодней речи Мухаммаду Бухари назвал терроризм главной проблемой Нигерии, подчеркнув, что государство не только борется с угрозой на поле боя, но и планирует реализовать ряд превентивных мер, которые будут направлены на обеспечение безопасности.

Новый год хоть и начался с ряда побед правительственных войск, обещает быть очень непростым для Нигерии. Особенно если джихадисты перестанут вести междоусобные войны на северо-востоке и сосредоточатся на стратегии по усилению контроля над всем севером. Но даже если этого не произойдет, 2022-й имеет все шансы установить новый «рекорд» смертоносности.

* Вилаят ИГ «Западная Африка» (ISWAP) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории России.

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