Убийства и поджоги: как Нигерия начала новый 2022 год

2021 год должен был стать годом, когда нигерийская армия «посрамит и опозорит» террористов вилаята ИГ «Западная Африка» (ISWAP)* и «Боко Харам». По крайней мере, такое заявление двенадцать месяцев назад сделал начальник штаба вооруженных сил генерал-лейтенант Тукур Буратай. Вот только к началу 2022-го ситуация с безопасностью в стране, наоборот, только ухудшилась. О том, как начался новый год в Нигерии рассказывает Telegram-канал «Газават Азавада».

Ситуация ухудшается

2021 год стал самым смертоносным для Нигерии за последние пять лет. От действий террористических группировок в период с 1 января по 31 декабря погибли по меньшей мере 10 398 человек. Среди погибших 4835 мирных жителей и 890 сотрудников силовых структур. Для сравнения — потери среди «Боко Харам» составили 1760 боевиков, какой-то процент которых был уничтожен в результате столкновений с конкурентами в лице ISWAP.

В интервью телеканалу Channels от 5 января президент Нигерии Мухаммаду Бухари настаивал на том, что при нем уровень опасности снизился по сравнению с предыдущими правительствами.

«Если вы спросите кого-нибудь с северо-востока, там был ряд районов местного самоуправления, которые находились в руках «Боко Харам» или ISWAP. Ни один из этих районов сейчас не находится под их контролем», — заявил президент.

Однако фактически в 2021 году ситуация с безопасностью существенно ухудшилась и в 2022-м этот процесс продолжится. Довольно показательно, что уже официальные лица открыто заявляют о беспомощности нигерийских силовых структур в борьбе против террористических группировок.

Губернатор северо-западного штата Кацина Амину Масари 29 декабря призвал жителей своего региона вооружаться и противостоять бандитам, потому что в одиночку сотрудники службы безопасности не могут справиться с нестабильностью.

«Удивительно, что у бандита может быть оружие, а у хорошего человека, пытающегося защитить себя и свою семью, его нет», — сказал губернатор.

Цель террористов

Несмотря на то, что джихадистские группировки действуют в основном на северо-востоке Нигерии, северо-запад страны также является для них важной целью. Он включает в себя семь штатов — Замфара, Кацина, Сокото, Кано, Джигава, Кадуна и Кебби, занимая значительную территорию площадью 216 065 квадратных километров. В настоящее время там действуют в основном «светские» бандформирования — Ян Биндига, Ян Таадда и другие группировки, которые с 26 ноября были признаны правительством Нигерии террористическими.

Перед своей смертью Абубакар Шекау, печально известный главарь «Боко Харам», предпринимал попытки взять под контроль весь север путем создания ячеек и субфракций, а теперь, как считают эксперты, данную стратегию взяли на вооружение террористы вилаята ИГ «Западная Африка» (ISWAP).

Так, в 2021 году ISWAP начал атаковать нигерийскую военную базу в Сокото. И хотя первое подозрение легло на бандитов, характер инцидента привел аналитиков к выводу, что это была атака, осуществленная радикальными исламистами.

Кроме этого, продолжает расти связь между ISWAP и бандами северо-запада. Согласно некоторым источникам, в конце 2021 года Белло Турджи, главарь одного из бандформирований, дал указание своим подчиненным отказаться от употребления наркотиков и курения сигарет. Если эти данные подтвердятся, их можно будет трактовать как признак еще и идеологического сближения бандитов с радикальными исламистами.

Успехи новогодней операции

Новый год на северо-западе Нигерии встречали под звуки взрывов и выстрелов. 31 декабря армия провела операцию против террористов в штате Замфара. В ходе авиаударов по анклаву бандитов в районе Бирнин Магаджи был ликвидирован находившийся в розыске главарь бандитов Альхаджи Аута.

3 января Белло Турджи, как сообщается, освободил 52 жертвы похищения в рамках усилий по сотрудничеству с администрацией штата Замфара для предоставления ему амнистии.

BELLO TURJI’s Letter seeking for dialogue with states and federal government, promising to end banditry and submit all their weapons, & also stating some conditions & resolutions for lasting peace. His fortress are neutralized & ???????????????????????? cures madness. In Hausa. #SecureNorth pic.twitter.com/nWzGSO23xD — USMAN IBRAHIM عثمان (Mujaddid) 661. (@USMOVIC) December 18, 2021

14 декабря 2021 года известный главарь бандитов в открытом письме правительству штата Замфара, которое было передано через Совет эмирата Шинкафи, перечислил условия «прочного мира» в этом районе. На момент публикации представители государственных структур никак не комментировали это сообщение. Тем не менее освобождение похищенных было одним из обещаний Турджи, которое он обязывался выполнить в случае удовлетворения его требований.

«Массовые убийства невинных граждан, групп ополчения и агентов безопасности, а также похищение людей с целью получения выкупа, прекратятся по милости Божьей», — говорилось в письме главаря бандитов в Замфаре.

Однако, по версии силовых структур, причина освобождения «в военной операции вокруг лагеря печально известного главаря бандитов». По крайней мере, так они объяснили освобождение еще 97 человек из плена в лесных районах Шинкафи и Цафе 4 января.

В Кадуне, еще одном неспокойном северо-западном штате, бандиты также освободили двух похищенных учеников баптистской средней школы Вефиля, которые были похищены 5 июля 2021 года.

На северо-западе не все так солнечно

Параллельно с тем, как армия Нигерии проводила операцию против бандформирований, террористы тоже не сидели сложа руки. В ночь на понедельник, 3 января, по меньшей мере семь мирных жителей были убиты в результате нападения боевиков в общине Сабон Бирни в штате Кадуна. 5 января бандиты совершили еще одно нападение в той же местности — на этот раз в Зариа. Сообщается об одном погибшем.

Однако все это не сравнится с тем, что бандформирования устроили 6 января в штате Замфара. Как сообщают источники, ночью с 4 на 5 января в деревне Барикин Даджи между бандитами и неофициальным отрядом ополченцев Ян Сакаи завязался бой. Как следствие, террористы устроили акт устрашения, атаковав пять сел в окрестностях — Тунгар Геза, Рафин Геро, Курфар Данья, Кевайе и Тунгар На Море. Нападения сопровождались поджогами. По сообщениям местных жителей, которым удалось спастись, результатом печальных событий стало порядка 200 убитых, включая лидера группы ополченцев Гамбо Абаре — он был сожжен бандитами.

Innalillahi wainna illahir-rajiun

Over 200 people have been killed in an attack that lasted 48 hours on the communities of Anka & Bukkuyyum, a resident in Kurfad Danye of Anka say they have so far retrieved 147 bodies of vigilante members killed from that community alone. Sad ???? — Yusuf Anka (@ankaboy) January 7, 2022

В тот же день, как сообщается, два человека были убиты, а еще трое похищены террористами в районе местного самоуправления Малумфаши в Катсине.

Джихадистский северо-восток

Новогодние каникулы на северо-востоке также были насыщены на события.

31 декабря в лесу Самбиса, штат Борно, начались боестолкновения между ISWAP и «Боко-Харам». По состоянию на 1 января было известно о более 200 погибших боевиков с обеих сторон. Вскоре столкновения двух группировок распространились на населенные пункты Гарин Асамау, Гарин Баба, Яримари Гана, Яримари Кура, Алафа и Арра.

JUST IN: Yesterday there was a deadly gun battle between BokoHaram & ISWAP terror groups in Sambisa forest, Borno State. Over 200 fighters reportedly lost their lives in the battle on both sides. Human intelligence says ISWAP are still hunting for the fleeing Bokoharam fighters. — UNCLE DEJI (@DejiAdesogan) January 2, 2022

3 января вилаят ИГ «Западная Африка» взял ответственность за нападение на Вултихию 30 декабря, заявив о сожжении христианского молельного дома, еще одного здания и двух машин.

Photos: ISWAP released photos of an attack on "wultihiya" village, in North East of Nigeria's Adamawa State.



They also burnt down a worship center. pic.twitter.com/ODmWl8cNck — Zagazola (@ZagazOlaMakama) January 4, 2022

4 января ISWAP начала наступление по двум направлением в Борно.

В Комди террористы сожгли несколько домов на северной окраине села. В результате нападения были убиты два солдата и захвачено некоторое количество оружия и боеприпасов.

This was followed two days later by a photoset released by the group, documenting the attack in more detail. pic.twitter.com/6R13a0FitP — Tomasz Rolbiecki (@TomaszRolbiecki) January 9, 2022

А в Марте ситуация приняла куда более трагичный характер. Согласно заявлению террористов, смертник подорвался на заминированной машине возле местной военной заставы, за чем последовала атака боевиков. В результате столкновения 10 солдат ВС Нигерии были убиты. В заявлении также говорилось о поджоге базы, захвате оружия и другого оборудования.

Just in: ISWAP claimed the attack on Marte yesterday. The statement says a suicide bomber ("Abu Sulayman al-Ansari") detonated his SVBIED near the local military outpost. After the detonation, the militants attacked the outpost. Ten soldiers are claimed killed and wounded. pic.twitter.com/WAPK3ik8Ov — Tomasz Rolbiecki (@TomaszRolbiecki) January 4, 2022

В тот же день подразделения 73-го батальона нигерийской армии уничтожили двух террористов «Боко Харам» в населенном пункте Каямла.

5 января ISWAP заявила о нападении в Гаркиде (штат Адамава), которое случилось накануне, и взяла на себя ответственность за убийство члена местной группы ополченцев.

В тот же день в местных СМИ появилось сообщение о том, что боевики «Боко Харам» утром вторглись в район Гуджба штата Йобе и уничтожили завод по производству удобрений, а также подожгли машину скорой помощи, украв из нее медикаменты. Позднее ISWAP взяла на себя ответственность за эту атаку, упомянув о нападении на больницу, краже припасов и сожжении машины скорой помощи, но не сообщив о заводе по производству удобрений.

В среду поздно вечером террористы предприняли попытку атаки на Гвозу, которая была отбита военными. В сообщениях говорилось, что нападавшие двигались с востока, что предполагает ответственность «Боко Харам».

6 и 7 января представители командного состава вилаята ИГ «Западная Африка» провели встречу по поводу кадровых перестановок в руководстве на местах. Причиной стали серьезные потери, понесенные в результате крупномасштабной операции ВВС Нигерии, целями которой были инфраструктурные объекты террористов в районе Марте.

В пятницу нигерийская армия ликвидировала трех боевиков ISWAP, проводя операции по разминированию в деревне Галло Малавари в районе Дамаска. Среди вещей террористов, обнаруженных военными, были один автомат, грузовик и два мотоцикла.

8 января ISWAP устроила три подрыва СВУ, целью которых стала колонна нигерийской армии, следовавшая по дороге Марте-Диква. В результате взрывов погибло и было ранено 15 солдат. Также были уничтожены бронетранспортер и внедорожник ВС Нигерии.

Новогодняя речь президента

Несмотря на интервью президента от 5 января, негативная ситуация с терроризмом в стране, которая усугубляется как по вине банд северо-запада, так и джихадистских группировок на северо-востоке, очевидна для правительства. В своей новогодней речи Мухаммаду Бухари назвал терроризм главной проблемой Нигерии, подчеркнув, что государство не только борется с угрозой на поле боя, но и планирует реализовать ряд превентивных мер, которые будут направлены на обеспечение безопасности.

Новый год хоть и начался с ряда побед правительственных войск, обещает быть очень непростым для Нигерии. Особенно если джихадисты перестанут вести междоусобные войны на северо-востоке и сосредоточатся на стратегии по усилению контроля над всем севером. Но даже если этого не произойдет, 2022-й имеет все шансы установить новый «рекорд» смертоносности.

