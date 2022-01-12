Президент Мексики во второй раз заразился коронавирусом

Мехико, 12 января. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился COVID-19 во второй раз. Об этом глава государства сообщил на официальной странице в Twitter.

Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 11, 2022

68-летний Лопес Обрадор, который также заболел коронавирусом в январе 2021 года, сообщил о своих подозрениях о заражении в ходе выступления на утренней пресс-конференции 10 января, когда у него проявились такие симптомы, как боль в горле и охрипший голос.

«Хотя у меня слабо выраженные симптомы, я буду находиться в изоляции и работать только дистанционно или по видеосвязи, пока не выздоровею», — заявил президент в Twitter.

Левый глава государства, перенесшей инфаркт в 2013 году, также страдает от высокого давления, однако в первый раз Лопес Обрадор перенес СOVID-19 без осложнений. Президент получил бустерную дозу AstraZeneca 7 декабря.

В период восстановления от болезни главу государства на утренних пресс-конференциях будет заменять министр внутренних дел Адан Аугусто Лопес.

Лопес Обрадор многократно получал критику в свой адрес из-за преуменьшения значимости пандемии коронавируса на начальном этапе.

En la democracia debe predominar la pluralidad y la libertad. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/3MOLzhf8i3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 10, 2022

Критики также утверждают, что президент редко появляется на публике в защитной маске. Кроме того, власти Мексики ввели относительно мало ограничений на въезд в страну.

Тем не менее Лопес Обрадор активно продвигал необходимость массовой вакцинации, и почти все взрослое население Мексики получило по меньшей мере две дозы.

По мере распространения штамма «Омикрон» в стране зарегистрирован всплеск заражений, особенно в пляжных курортах, включая Канун и Лос-Кабос, популярных среди американских туристов.