Двое военнослужащих пострадали в результате теракта на востоке Кабула

Кабул, 12 января. В девятом полицейском округе на востоке столицы Афганистана примерно в 11 часов утра по местному времени произошел взрыв, в результате которого получили ранения двое военнослужащих.

МВД государства заявило, что целью атаки был армейский автомобиль. Каких-либо подробностей ведомство не предоставило, однако сообщило, что по факту преступления возбуждено расследование. Местные СМИ также не указали каких-либо деталей произошедшего. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна вооруженная группировка, хотя в большинстве случаев подрывы на улицах афганских городов совершают члены «Вилаят Хорасан» (запрещено в РФ) — местного отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Зачастую целями нападений становятся шииты, поскольку радикальные исламисты пытаются спровоцировать их на конфликт с суннитами, составляющими большую часть населения страны.

Two Taliban members injured in Kabul blast https://t.co/MiUMYP6AEy — Asia Post (@AsiaPost3) January 12, 2022

Накануне движение «Талибан»1 (запрещено в РФ), контролирующее власть в Афганистане с августа прошлого года, сообщило о проведении антитеррористической операции в Кабуле. По ее результатам были уничтожены трое боевиков, забаррикадировавшиеся в одном из зданий, еще двое взяты в плен. В ходе двухчасового боестолкновения с применением РПГ и ручных гранат получили ранения и двое талибов.

За последние месяцы местное отделение «Исламского государство» совершило ряд резонансных терактов, несмотря на заверения нового правительства о способности контролировать ситуацию в стране. Предыдущий взрыв произошел первого января возле одного из ВУЗов Кабула, ранения получили два человека.

Mortar shell explosion kills 9 children in eastern Afghanistan https://t.co/Q5EAGzntBr via @AJEnglish — Action on Armed Violence (AOAV) (@AOAV) January 11, 2022

Также значительную опасность представляет и большое число неразорвавшихся боеприпасов и установленных мин на всей территории страны. В частности, накануне в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном из-за наезда повозки с продуктами питания на старый снаряд погибли не менее девяти несовершеннолетних, четверо доставлены в клиники с ранениями различной степени тяжести.

1 Организация запрещена на территории РФ.