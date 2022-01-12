Банк России понизил официальные курсы валют на 13 января

Москва, 12 января. Банк России принял решение о снижении официальных курсов доллара и евро на 13 января 2022 года. Об этом свидетельствуют данные портала регулятора.

Официальный курс евро на четверг был снижен на 20,75 копейки до уровня 84,67 рубля, курс доллара потерял еще больше — 30,78 копейки. В результате он составил 74,53 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,55 доллара и 0,45 евро, с учетом изменения официальных курсов, снизилась на 26,27 копейки, достигнув 79,09 рубля.

Российская валюта незначительно ослабла по отношению к доллару и евро в первые минуты торгов на Московской бирже. Курс доллара утром в среду стал выше на 1,5 копейки в сравнении с результатом предыдущей торговой сессии. Он достиг уровня в 74,46 рубля за валютную единицу. Курс евро поднялся на 11,5 копейки до 84,79 рубля, демонстрируя аналогичную динамику на недельном отрезке.

Неспособность стран ОПЕК, ОПЕК+ нарастить добычу нефти в рамках заявленных квот и падение экспорта ливийской нефти поддерживают ее дефицит на рынке, а заодно и укрепляют рубль. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня».