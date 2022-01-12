Путин согласился с идеей бесплатно поставлять газ мемориалам Вечного огня

Москва, 12 января. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака об установлении нулевого размера платы за голубое топливо, предназначенное для обеспечения работы мемориалов Вечного огня.

Турчак заметил, что в стране нет четкого порядка работы Вечных огней. Газ для них поставляется как «Газпромом», так и независимыми компаниями. Из-за ряда факторов происходили случаи, когда появлялись долги или задержки оплат деятельности мемориалов, которые решались в «ручном режиме».

«Предлагаем на нормативно-правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней», — отметил секретарь генсовета ЕР.

По его словам, что инициатива уже нашла поддержку главы «Газпрома» Алексеея Миллера. Путин согласился, что такая идея должна быть реализована. Он поручил правительству и общественным организациям проработать данный вопрос, сообщает «ФедералПресс».

Глава государства ранее подчеркнул, что готов поддержать инициативы по развитию волонтерского движения. Он указал, что добровольцы в период пандемии рисковали своим здоровьем и жизнью, но взяли на себя огромную нагрузку.