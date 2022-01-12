Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 января 15:18
15:15
Общество
Житель Ямала выжил после четырех дней скитаний в лесу при 40-градусном морозе
15:15
Общество
Почти 400 петербуржцев попали в больницу с COVID-19 за сутки
15:14
Политика
Авторы Der Spiegel призвали Германию отказаться от российского газа на фоне холодной зимы
15:13
Происшествия
На машине мордовского пенсионера взорвалась самодельная бомба
15:13
Общество
Госуслуга для супругов-юбиляров появилась в Подмосковье
15:11
Происшествия
Вход в детсад на Шуваловском оказался заблокирован из-за «мастера» парковки
15:10
Происшествия
Труп актера Алексея Гериловича пролежал четыре дня в московской квартире
15:07
Общество
Эфир: Почему новый омикрон-штамм COVID-19 называют «живой вакциной»
15:05
Происшествия
Машина с телами двух мужчин обнаружена под землей в Якутии
15:05
Весь мир
Евросоюз исключил Ирак из списка стран с высоким риском отмывания денег
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин согласился с идеей бесплатно поставлять газ мемориалам Вечного огня

  /   Обновлено: 12 января 2022 14:53
Экономика
Путин согласился с идеей бесплатно поставлять газ мемориалам Вечного огня
gov-murman.ru

Москва, 12 января. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака об установлении нулевого размера платы за голубое топливо, предназначенное для обеспечения работы мемориалов Вечного огня.

Турчак заметил, что в стране нет четкого порядка работы Вечных огней. Газ для них поставляется как «Газпромом», так и независимыми компаниями. Из-за ряда факторов происходили случаи, когда появлялись долги или задержки оплат деятельности мемориалов, которые решались в «ручном режиме».

«Предлагаем на нормативно-правовом уровне установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для обеспечения непрерывного функционирования Вечных огней», — отметил секретарь генсовета ЕР.

По его словам, что инициатива уже нашла поддержку главы «Газпрома» Алексеея Миллера. Путин согласился, что такая идея должна быть реализована. Он поручил правительству и общественным организациям проработать данный вопрос, сообщает «ФедералПресс».

Глава государства ранее подчеркнул, что готов поддержать инициативы по развитию волонтерского движения. Он указал, что добровольцы в период пандемии рисковали своим здоровьем и жизнью, но взяли на себя огромную нагрузку.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Путин согласился с идеей бесплатно поставлять газ мемориалам Вечного огня
путин газ турчак вечный огонь
Комментировать