Сын Софии Ротару показал территорию ее роскошного поместья

Киев, 12 января. Сын певицы Софии Ротару — продюсер и бизнесмен Руслан Евдокименко — опубликовал кадр с территорией шикарного поместья своей знаменитой матери. Он продемонстрировал, как участок выглядит зимой.

Фотография территории роскошного загородного особняка артистки появилась в Instagram Stories ее сына. На снимке можно увидеть заснеженную дорожку, извивающуюся среди фонарей. Судя по фото, на участке исполнительницы шлягера «Лаванда» растут высокие ели.

Prt Scr instagram.com / @rus_yevdokymenko

Похоже, Ротару пригласила родных на праздники в свое роскошное поместье, расположенное в элитном пригороде Киева. На своей странице в Instagram она выкладывала фото, поздравляя поклонников с Новым годом. На снимке певица и ее близкие позируют возле наряженной елки. Рядом с артисткой можно увидеть ее сына, невестку, внучку и других членов семьи, а также питомцев.

Можно предположить, что фото было сделано в холле шикарного особняка исполнительницы. На снимке видны ковер, деревянная отделка и перила второго этажа.

Prt Scr instagram.com / @sofiarotaru.official

По данным СМИ, площадь дома Ротару составляет 300 квадратных метров, а участка — 1400 квадратных метров. На территории поместья есть гостевой дом, теннисный корт, беседка и площадка для шашлыков с мангалом.

Ранее София Ротару выступила на концерте «Песня года» в Москве. Во время шоу она накричала на рабочего, который почему-то оказался на сцене.