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Сын Софии Ротару показал территорию ее роскошного поместья

Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал территорию ее роскошного поместья
instagram.com  /  @sofiarotaru.official

Киев, 12 января. Сын певицы Софии Ротару — продюсер и бизнесмен Руслан Евдокименко — опубликовал кадр с территорией шикарного поместья своей знаменитой матери. Он продемонстрировал, как участок выглядит зимой.

Фотография территории роскошного загородного особняка артистки появилась в Instagram Stories ее сына. На снимке можно увидеть заснеженную дорожку, извивающуюся среди фонарей. Судя по фото, на участке исполнительницы шлягера «Лаванда» растут высокие ели.

Сын Софии Ротару показал территорию ее роскошного поместья
Prt Scr instagram.com / @rus_yevdokymenko

Похоже, Ротару пригласила родных на праздники в свое роскошное поместье, расположенное в элитном пригороде Киева. На своей странице в Instagram она выкладывала фото, поздравляя поклонников с Новым годом. На снимке певица и ее близкие позируют возле наряженной елки. Рядом с артисткой можно увидеть ее сына, невестку, внучку и других членов семьи, а также питомцев.

Можно предположить, что фото было сделано в холле шикарного особняка исполнительницы. На снимке видны ковер, деревянная отделка и перила второго этажа.

Сын Софии Ротару показал территорию ее роскошного поместья
Prt Scr instagram.com / @sofiarotaru.official

По данным СМИ, площадь дома Ротару составляет 300 квадратных метров, а участка — 1400 квадратных метров. На территории поместья есть гостевой дом, теннисный корт, беседка и площадка для шашлыков с мангалом.

Ранее София Ротару выступила на концерте «Песня года» в Москве. Во время шоу она накричала на рабочего, который почему-то оказался на сцене.

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