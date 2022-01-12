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Движение Talitha Koum опубликовало отчет о преступлениях партии экс-президента ЦАР Бозизе

Весь мир
Движение Talitha Koum опубликовало отчет о преступлениях партии экс-президента ЦАР Бозизе
wikipedia.org  /  UNDP / CC BY-SA 2.0

Банги, 12 января. Политическая партия KWA-NA-KWA (KNK) бывшего президента Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе обвиняется во множестве преступлений, в том числе нарушениях прав человека. Подробный отчет об этом опубликовали представители общественного движения Talitha Koum.

«Объединение появилось в Чаде 15 марта 2003 года, тогда страну сотрясали постоянные беспорядки, результатом которых стал успешный переворот, организованный вооруженными силами. Именно тогда бывшие военные решили придать KNK гражданский статус и заняться государственным строительством.

Однако замаскированные под политиков бойцы жестко расправлялись с противниками, устраивали убийства, пытки, похищения, занимались внесудебными казнями и незаконным захватом частной собственности от имени президента и его клана», — значится в документе.

По данным TK, позже представители партии постепенно перебрались на территорию ЦАР, где начали работать с Франсуа Бозизе, который впоследствии стал главой государства.

Движение Talitha Koum опубликовало отчет о преступлениях партии экс-президента ЦАР Бозизе
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Само ее название говорит о том, что в основе стояли люди, способные на самые жестокие преступления. KWA-NA-KWA может переводиться с санго как работа и только работа или же, если чуть изменить интонацию в произношении, смерть и только смерть.

К основным "достоинствам" политического объединения можно отнести: убийства, запугивание, шантаж, нарушения свободы передвижения, внесудебные казни, экспроприация чужого имущества, произвольные аресты, похищения и пытки», — пишут в Talitha Koum.

Сотрудники гражданской платформы также привели данные о формировании организационной структуры KNK, незаконном перемещении бюджетных средств республики на счета партии, а также об использовании объединения для усиления позиций главы государства, которого впоследствии обвинят в нарушениях прав человека.

Движение Talitha Koum опубликовало отчет о преступлениях партии экс-президента ЦАР Бозизе
Федеральное агентство новостей /

«KWA-NA-KWA стала проводником воли Бозизе и его семьи, которая, декларируя борьбу с нищетой, присваивала деньги республики. Именно через нее европейские страны занимались, по сути, разграблением природных богатств. Представительства KNK работают в Республике Конго, Южной Африке, естественно Чаде.

Помимо этого, существует ряд многонациональных компаний, которые так или иначе связаны: оператор мобильной связи AZUR, TELECEL, ряд крупных добывающих предприятий. Все это действовало до момента, пока к власти не пришел новый глава государства Фостен-Арканж Туадера, которому удалось снизить разрушительное влияние экс-президента, что в итоге обернулось попыткой госпереворота в 2021 году», — заключили в TK.

Ранее гражданское движение Talitha Koum опубликовало данные о преступлениях бывшего гаранта ЦАР, совершенных им за время правления.

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африка политика цар партия бозизе
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