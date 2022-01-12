Московский зоопарк принял 2000 хвойных деревьев для своих обитателей

Своеобразный хвойный детокс устроили подопечным Московского зоопарка после зимних каникул. В рационе животных появились елки, сосны и пихты, нераспроданные во время новогодних праздников.

Для зверей колючие ветви хвойных — настоящий деликатес. Их обожают жевать азиатские слоны и капибары, альпака, голубые бараны и винторогие козлы. А поваляться на хвое — отличное развлечение для тигров, обезьян и других представителей животного мира.

Животные обрадовались подношениям, ведь хвоя приятна на вкус, богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Многие животные регулярно употребляют ее в пищу и в дикой природе.

Московский зоопарк с 2012 года проводит «хвойную акцию»: принимает нереализованные в период новогодних каникул ели в качестве пожертвований.