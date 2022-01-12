Киркоров подал в суд на рабочих, которые не вернули ему 5,5 миллиона рублей

Москва, 12 января. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров собирается судиться с рабочими, которых он нанял для ремонта в московской квартире. Певец намеревается отсудить у них 5,5 миллиона рублей.

Знаменитый артист затеял ремонт в своей квартире на Арбате площадью 615 квадратных метров. Исполнитель нашел команду рабочих и заключил с ними договор на 32 миллиона рублей, 11 из которых выплатил авансом, пишет Telegram-канал Mash.

Однако по прошествии времени Киркоров обнаружил, что ремонтники ничего не сделали в его роскошных апартаментах. Король эстрады потребовал вернуть аванс, но бригада сказала, что не виновата, и отдала только половину суммы, то есть 5,5 миллиона рублей.

Чтобы получить обратно оставшиеся 50% аванса, певец подал в суд. Представлять интересы артиста будет адвокат Александр Добровинский, известный по делу актера Михаила Ефремова.

Ранее Филипп Киркоров заинтриговал поклонников снимком поцелуя с женщиной. Певец не сразу раскрыл личность дамы, с которой он соприкоснулся губами.