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Политолог Манукян выдвинул версию о причастности Порошенко к беспорядкам в Казахстане
Политика
Политолог Манукян выдвинул версию о причастности Порошенко к беспорядкам в Казахстане
twitter.com  /  Петро Порошенко

Политолог, журналист и блогер Вадим Манукян поделился с ФАН впечатлениями от выступления в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда». Тема выпуска была заявлена как «Попытки договориться с НАТО и помощь Казахстану». Манукян рассказал, что он в буквальном смысле сорвал овации, когда поделился инсайдерской информацией о возможной причастности к событиям в Казахстане экс-президента Украины Петра Порошенко.

Отметим, и во время «Открытого эфира», и в комментарии нашему изданию Манукян высказал исключительно собственное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН. Также обращаем внимание читателей, что у нашего издания нет объективных данных, подтверждающих представленную Манукяном версию событий в Казахстане.

«Мой инсайд по Казахстану, которым я поделился в новогодние дни с ФАН, вызвал серьезный интерес не только среди читателей издания, но и среди коллег по СМИ, — рассказал политолог, недавно возглавивший издание «Журналистская правда». — Меня пригласили поучаствовать в «Открытом эфире» на «Звезде», где я решил немного подробнее рассказать о своих инсайдах из Киева. По моей информации, столица Украины, возможно, стараниями США сегодня стала центром создания нестабильности в странах СНГ. Во время эфира я рассказал, что эта ситуация интересна не только тем, что, по моим данным, американцы на Украине давали «установки» по протестам в Казахстане еще с 17 декабря прошлого года, но и тем, что они организовали в Киеве «Центр по эскалации конфликтов» в странах СНГ. Однако, на мой взгляд, самым пикантным тут является факт, что, по данным моего источника, американцы договорились с Петром Порошенко использовать его офис для работы этого центра».

Политолог Манукян выдвинул версию о причастности Порошенко к беспорядкам в Казахстане
president.gov.ua / Администрация президента Украины

По мнению Манукяна, связями с американцами можно объяснить достаточно уверенное поведение Петра Порошенко, который стал на Украине фигурантом уголовного дела о госизмене, после чего покинул страну.

«Именно поэтому уехавший на время в Европу Петр Алексеевич столь развязно себя ведет с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, который через своих подручных предъявил «шоколадному королю» госизмену. И именно поэтому СБУ [Служба безопасности Украины] пришла в этот центр и устроила там разнос казахстанским оппозиционерам, полагая, что это — «самодеятельность» Порошенко, который по своей инициативе решил их у себя разместить. Таким образом, исходя из моей информации из Киева, можно предположить, что американские спецслужбы ведут на украинском фронте двойную игру, сталкивая лбами Порошенко и Зеленского, чтобы в итоге кто-то из этой парочки по-настоящему заслужил право снова стать у руля Украины в 2024 году».

Беспорядки в Казахстане начались в первые дни Нового года. Сначала требования протестующих носили экономический характер, но затем выступления переросли в вооруженные столкновения с применением оружия, начались грабежи, поджоги, мародерство. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что республика подверглась террористической атаке извне, и обратился к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о помощи, которая была оказана. В настоящее время ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, там планируется проведение ряда экономических реформ.

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Все новости / Политика / Политолог Манукян выдвинул версию о причастности Порошенко к беспорядкам в Казахстане
украина порошенко казахстан манукян
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