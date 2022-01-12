Евросоюз исключил Ирак из списка стран с высоким риском отмывания денег

Багдад, 12 января. Посол Евросоюза в Ираке Вилле Варджола сообщил об исключении республики из списка стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это заявление он сделал в ходе переговоров с премьер-министром государства Мустафой аль-Казыми, не указав причин для такого решения.

Ирак был добавлен в данный перечень шесть лет назад под предлогом того, что его законодательство в сфере денежного контроля и борьбы с экстремизмом было признано крайне неэффективным. С 2016-го официальный Багдад неоднократно пытался склонить представителей ЕС к отмене данного постановления, однако не достиг успеха.

has been dropped from Europe's list of countries at high risk for money laundering and terror financing, after being placed on the list six years ago



https://t.co/gaveJ2xuRb — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 12, 2022

Основными критериями Евросоюза при этом являлись неспособность властей криминализовать отмывание денег или поддерживать принятые блоком санкции, а также отсутствие у банков страны возможности отслеживать подозрительные транзакции. Подобные списки в организации составляются для защиты ее финансовой системы от угроз, исходящих из третьих стран.

Как следствие, любое государство, попадающая в перечень, испытывает определенные сложности при налаживании экономических отношений с европейскими странами или организациями. В частности, последние проверяют любые денежные потоки из таких государств в усиленном режиме и отсекают большую часть сомнительных транзакций, чтобы не допустить прохождения незаконно добытых средств через банковскую систему ЕС.

Реакция властей

Мустафа аль-Казыми приветствовал заявление Варджола, назвав решение важным шагом для укрепления статуса Ирака и поддержки усилий его политиков и дипломатов «в деле служения национальным интересам страны». Также исключение республики из перечня государств с высоким уровнем риска прокомментировало министерство иностранных дел государства, указав на открывающиеся ныне возможности для экономического и инвестиционного сотрудничества. Представитель МИД Ахмед ас-Саххаф подчеркнул, что это событие отражает доверие международного сообщества к иракскому правительству в области его борьбы с финансированием терроризма, что является сейчас международной проблемой.

I strongly welcome the EU’s decision to remove Iraq from its list of countries at high risk of money laundering.



Now, with increased cooperation and investment from the EU, banking sector reform and support will become easier to deliver for our people.https://t.co/LKteTccc5J — Masrour Barzani (@masrour_barzani) January 10, 2022

Власти курдской автономии также одобрительно восприняли решение ЕС и заявили, что оно привлечет больше иностранных государств к экономическому партнерству с Ираком. Премьер-министр регионального правительства Масрур Барзани подчеркнул, что в последние годы Эрбиль в тесном сотрудничестве с Багдадом и иностранными союзниками прорабатывал методы борьбы с расширением незаконной финансовой деятельности в республике, включающей проведение нелегальных валютных аукционов или формирование сетей по отмыванию денег.

«Успех, которого мы достигли вместе с Европой, должен стимулировать сотрудничество и обеспечить светлое экономическое будущее для следующих поколений», — заявил он.

Укрепление партнерства

В последние месяцы Ирак заключил несколько выгодных договоров и привлек крупные иностранные инвестиции. Например, в сентябре 2021 года Багдад подписал четыре контракта на сумму 27 млрд долларов на разработку проектов в нефтегазовой сфере, а также в области водоснабжения и добычи энергии из возобновляемых источников в южной провинции Басра. Также Ирак открыл счет в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций и внес туда порядка 100 млн долларов. Теперь же сотрудничество может быть расширено не только на государственном уровне, но и между частными секторами Ирака и Европы, которые испытывали значительные затруднения из-за решения ЕС в 2016 году.

#Iraq signs deal with consortium led by Norway's Scatec for 525 MW #solar plants | @daniasadi story: https://t.co/S0RirdGlxz



???? Iraq also has renewables deals with TotalEnergies, PowerChina, Masdar

???? It wants to generate 7.5 GW of renewable power before 2023 pic.twitter.com/sL1GP1sU5R — Platts Energy Transition (@PlattsEnergy) October 8, 2021

Вывод республики из указанного списка совпал с процессом формирования нового правительства, которое по итогам досрочных выборов возглавил популярный в народе шиитский клерик и политик Муктада ас-Садр. Примечательно, что доверие людей он заслужил во многом благодаря своим программам по борьбе с коррупцией и любым иностранным вмешательством во внутренние дела Ирака, в том числе и иранским.