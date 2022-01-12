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Евросоюз исключил Ирак из списка стран с высоким риском отмывания денег

Весь мир
Евросоюз исключил Ирак из списка стран с высоким риском отмывания денег
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 12 января. Посол Евросоюза в Ираке Вилле Варджола сообщил об исключении республики из списка стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это заявление он сделал в ходе переговоров с премьер-министром государства Мустафой аль-Казыми, не указав причин для такого решения.

Ирак был добавлен в данный перечень шесть лет назад под предлогом того, что его законодательство в сфере денежного контроля и борьбы с экстремизмом было признано крайне неэффективным. С 2016-го официальный Багдад неоднократно пытался склонить представителей ЕС к отмене данного постановления, однако не достиг успеха.

Основными критериями Евросоюза при этом являлись неспособность властей криминализовать отмывание денег или поддерживать принятые блоком санкции, а также отсутствие у банков страны возможности отслеживать подозрительные транзакции. Подобные списки в организации составляются для защиты ее финансовой системы от угроз, исходящих из третьих стран.

Как следствие, любое государство, попадающая в перечень, испытывает определенные сложности при налаживании экономических отношений с европейскими странами или организациями. В частности, последние проверяют любые денежные потоки из таких государств в усиленном режиме и отсекают большую часть сомнительных транзакций, чтобы не допустить прохождения незаконно добытых средств через банковскую систему ЕС.

Реакция властей

Мустафа аль-Казыми приветствовал заявление Варджола, назвав решение важным шагом для укрепления статуса Ирака и поддержки усилий его политиков и дипломатов «в деле служения национальным интересам страны». Также исключение республики из перечня государств с высоким уровнем риска прокомментировало министерство иностранных дел государства, указав на открывающиеся ныне возможности для экономического и инвестиционного сотрудничества. Представитель МИД Ахмед ас-Саххаф подчеркнул, что это событие отражает доверие международного сообщества к иракскому правительству в области его борьбы с финансированием терроризма, что является сейчас международной проблемой.

Власти курдской автономии также одобрительно восприняли решение ЕС и заявили, что оно привлечет больше иностранных государств к экономическому партнерству с Ираком. Премьер-министр регионального правительства Масрур Барзани подчеркнул, что в последние годы Эрбиль в тесном сотрудничестве с Багдадом и иностранными союзниками прорабатывал методы борьбы с расширением незаконной финансовой деятельности в республике, включающей проведение нелегальных валютных аукционов или формирование сетей по отмыванию денег.

«Успех, которого мы достигли вместе с Европой, должен стимулировать сотрудничество и обеспечить светлое экономическое будущее для следующих поколений», — заявил он.

Укрепление партнерства

В последние месяцы Ирак заключил несколько выгодных договоров и привлек крупные иностранные инвестиции. Например, в сентябре 2021 года Багдад подписал четыре контракта на сумму 27 млрд долларов на разработку проектов в нефтегазовой сфере, а также в области водоснабжения и добычи энергии из возобновляемых источников в южной провинции Басра. Также Ирак открыл счет в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций и внес туда порядка 100 млн долларов. Теперь же сотрудничество может быть расширено не только на государственном уровне, но и между частными секторами Ирака и Европы, которые испытывали значительные затруднения из-за решения ЕС в 2016 году.

Вывод республики из указанного списка совпал с процессом формирования нового правительства, которое по итогам досрочных выборов возглавил популярный в народе шиитский клерик и политик Муктада ас-Садр. Примечательно, что доверие людей он заслужил во многом благодаря своим программам по борьбе с коррупцией и любым иностранным вмешательством во внутренние дела Ирака, в том числе и иранским.

Евросоюз исключил Ирак из списка стран с высоким риском отмывания денег
Федеральное агентство новостей /

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