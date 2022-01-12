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Рекордная жара пришла в Аргентину

Весь мир
Рекордная жара пришла в Аргентину
Global Look Press  /  Graham Hughes/Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 12 января. Небывалая жара с температурой выше 40° по Цельсию накрыла Аргентину. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба.

Аномально высокие температуры, достигающие 45° по Цельсию, превратили южноамериканскую страну в самое жаркое место на планете в течение нескольких часов. Сотни тысяч людей остались без электричества из-за сбоя энергосистем в районе густонаселенной столицы.

Наиболее пострадавшими провинциями являются Рио-Негро, Неукен, Мендоса, Ла-Пампа, Западный Буэнос-Айрес, Сан-Луис, Сан-Хуан, Ла-Риоха, Катамарка, Тукуман, Чако, Формоса.

«Каждый день рано утром температура достигала 31°C. У меня нет кондиционера дома, а из вентилятора дуло горячим воздухом. Это было невыносимо», — заявил 34-летний Густаво Барриос из Тигре.

Местные власти призвали жителей избегать солнца в самое жаркое время дня, носить легкую одежду и пить воду.

По информации метеорологических служб, тепловая волна выходит далеко за рамки нормы и может привести к рекордных температурам в стране.

Ученые связывают аномальные погодные явления с климатическими изменениями. В последние годы Аргентина столкнулась с небывалым количеством лесных пожаров, после того как вода в крупнейшей реке Парана опустилась до самого низкого уровня за 80 лет.

«Тепловые волны, так же как и холодные фронты, являются наиболее крайними и явными проявлениями глобального потепления», — заявил министр экологии Серхио Федеровиски.

Сильная жара затронет всю Южную Америку, в том числе южный штат Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул.

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