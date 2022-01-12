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Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана 13 января

  /   Обновлено: 12 января 2022 14:42
Армия
Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана 13 января
Телеканал Хабар 24

Нур-Султан, 12 января. Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется с 13 января. Сообщение об этом подтвердил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший на встречу оперативного штаба.

Постепенный отвод миротворцев растянется на десять дней, подчеркнул казахстанский лидер.

«Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней», — заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что помощь ОДКБ имела «большое психологическое значение» для отражения агрессии террористов и бандитов. Пребывание миротворцев сыграло большую роль в стабилизации ситуации в республике.

За прошлые сутки миротворцы взяли под свою охрану пять социально-значимых объектов на западе Казахстана. Под их контролем уже находятся ТЭЦ, аэропорты, водоканал «Дружба» и административные здания.

Минобороны республики тем временем обсуждает с командованием операции ОДКБ будущий процесс передачи объектов под контроль казахстанских правоохранителей и постепенный отвод миротворцев, о чем сообщил «Царьград».

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Все новости / Армия / Токаев анонсировал вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана 13 января
Казахстан одкб токаев
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