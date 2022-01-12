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Представитель Канье Уэста опроверг новость о планах рэпера приехать в Россию

Общество
Представитель Канье Уэста опроверг новость о планах рэпера приехать в Россию
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 12 января. Пиар-агент американского рэпера Канье Уэста, сменившего имя на Йе, Пьер Ружье не подтвердил, что музыкант намеревается приехать в Россию. Он назвал подобные сообщения вымыслом.

Новость о намерении Уэста посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным опубликовало издание Billboard со ссылкой на советника рэпера Амира Судана. Отмечалось, что музыкант якобы ведет переговоры о сотрудничестве с бизнесменом Аразом Агаларовым и его сыном, известным как певец Emin. Однако представитель Йе опроверг эту информацию в письме, которое он направил журналу The Rolling Stone.

«[Новость] полностью сфабрикована. Это вымысел или принятие желаемого за действительное от этих русских людей», — подчеркнул пиар-агент.

Сам Уэст пока не комментировал сообщения о планах посетить Россию, однако о новости высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, администрация Путина не занимается организацией встречи главы государства с рэпером.

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россия рэпер уэст
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