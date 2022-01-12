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Прокурор Подмосковья Забатурин: обманутые дольщики получат бесплатную юридическую помощь

Экономика
Прокурор Подмосковья Забатурин: обманутые дольщики получат бесплатную юридическую помощь
mosoblduma.ru  /  Московская областная Дума

Москва, 12 января. Участники долевого строительства, которые пострадали от действий застройщиков в Московской области, смогут с 1 апреля текущего года рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, сообщает телеканал «360» со ссылкой на прокурора региона Сергея Забатурина.

Инициатива на законодательном уровне была реализована с помощью местной прокуратуры.

«Люди будут понимать четко, как, где, в какие сроки будут реализованы их права», — отметил Забатурин.

Также стало известно о другом законопроекте, который был внесен в Мособлдуму в прошлом году и получил поддержку со стороны регионального правительства. Он связан со льготами для организаций, чья деятельность направлена на достройку заброшенных объектов. Они получат выгодную ставку по арендным платежам на земельные участки.

Председатель комиссии общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов ранее сообщил, что девелоперы могут получить послабления, которые позволят снизить себестоимость проектов на 15%.

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