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Белгородские мошенники три раза продали квартиру умершей пенсионерки
Общество
Белгородские мошенники три раза продали квартиру умершей пенсионерки
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Белгород, 12 января. В суде разбираются в скандальной ситуации: на одну квартиру в Белгороде претендуют сразу несколько собственников.

В запутанной истории, связанной с мошенническими манипуляциями с квартирой умершей жительницы Белгорода, вынужден разбираться суд. Отмечается, что после того, как пенсионерка скончалась, ее квартиру аферисты за несколько месяцев успели продать трижды, сообщает «Бел.RU».

Позже к разбирательствам присоединились наследники пенсионерки. По версии следствия, мошенники подделали паспорт умершей белгородки и торговали жильем от ее лица.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Новосибирске мошенников, которые на протяжении нескольких лет заманивали жителей на бесплатные консультации, где те подписывали договоры о юридическом сопровождении. С жалобами на аферистов в полицию обратились 70 обманутых граждан.

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