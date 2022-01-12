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Бывший избранник МакSим купил певице квартиру за 200 млн рублей

Общество
Бывший избранник МакSим купил певице квартиру за 200 млн рублей
facebook.com  /  Марина Максимова

Москва, 12 января. Певица МакSим вместе с детьми живет в роскошной квартире в центре Москвы. Она уверяет, что купила недвижимость сама. Однако друзья говорят, что квартиру приобрел экс-избранник артистки Антон Петров.

Элитная квартира знаменитости стоит 200 миллионов рублей. Исполнительница заявила, что раньше много зарабатывала и смогла сама приобрести жилище. Однако источники kp.ru опровергли это, говоря, что этот подарок сделал отец ее младшей дочери.

Более того, ходят слухи, что Петров не только купил звезде квартиру и автомобиль Maybach за как минимум 10 миллионов рублей, но и помогал ей, когда она лежала в больнице. Инсайдеры указали, что мужчина оплачивал ей элитную палату, когда исполнительница была в коме. Они полагают, что вся помощь и подарки — это способ загладить вину перед МакSим. Ведь бизнесмен изменил беременной певице и ушел к другой женщине.

Летом этого года исполнительница попала в больницу с коронавирусом. Ее состояние было очень тяжелым, организм не справлялся. Артистку ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она пролежала в коме полтора месяца. В августе ее выписали из клиники. Звезда занимается восстановлением здоровья.

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квартира недвижимость макsим
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