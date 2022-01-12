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Новая структура госпрограммы развития Крыма и Севастополя утверждена Правительством РФ

Экономика
Новая структура госпрограммы развития Крыма и Севастополя утверждена Правительством РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 января. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новую госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2025 года, сообщает «Московский комсомолец».

Федеральный центр продолжит вкладывать деньги в развитие полуострова. За восемь лет его нахождения в составе России кабмин выделил средства на реализацию многих масштабных проектов, начиная от строительства моста и заканчивая энергетикой.

Крым и Севастополь останутся дотационными регионами. Там планируют решить проблему с дефицитом воды, построить трассу «Таврида», усовершенствовать социальную инфраструктуру. Население Крыма к 2025 году должно достичь 2,5 млн человек. Объем инвестиций в основной капитал составит 142,9 тыс. рублей на душу населения. Правительство также намерено создать на полуострове свободную экономическую зону.

Парк с бассейном для рифовых акул должен появиться в Феодосии к лету 2022 года.

За последние две недели в Крыму отдохнули 265 тысяч туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это на 10 % больше, чем в аналогичный период прошлого года, приводит его слова «ФедералПресс».

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