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Людмила Поргина отказалась признавать любовную связь с экс-супругом погибшей Марины Голуб

Шоу-бизнес
Людмила Поргина отказалась признавать любовную связь с экс-супругом погибшей Марины Голуб
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 12 января. Вдова выдающегося российского актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина отрицает связь с артистом Вадимом Долгачевым, назвавшим себя ее бывшим любовником. Артистка появилась в студии программы «На самом деле», куда ее позвал Долгачев, чтобы выяснить правду.

Как утверждает актер, который был вторым мужем трагически погибшей артистки Марины Голуб, у него был роман с Поргиной, когда она состояла в браке с Караченцовым. Более того, Долгачев считает себя отцом сына актерской пары — Андрея Караченцова. Вдова выдающегося артиста опровергла эти заявления.

«Можно я скажу сразу. Есть какие-то святые вещи в жизни. Душа ищет человека, и когда такое говорят в мой адрес... Я 13 лет стояла, держала его (Караченцова. — Прим. ФАН) на руках, уже третий год после его смерти мне очень тяжело жить. Я только сейчас, может, приобретаю уверенность, что это мое предназначение. Вадим, ты был красивый шотландец. Откуда у тебя такая жестокость? Я не пойму, зачем тебе это?» — обратилась к экс-супругу Голуб Поргина.

Людмила Поргина отказалась признавать любовную связь с экс-супругом погибшей Марины Голуб
Global Look Press / Наталья Шаханова/Global Look Press

Во время эфира с Поргиной и Долгачевым общались эксперты — психологи и полиграфологи. Специалисты пришли к выводу, что связь между актером и вдовой действительно была, однако стороны что-то не договаривают из уважения к покойным Караченцову и Голуб.

Полиграфолог Роман Устюжанин поинтересовался у актрисы, пыталась ли она вызвать ревность у регулярно изменявшего ей Караченцова. Поргина ответила отрицательно, однако эксперт сообщил, что она говорит неправду.

Кроме того, Устюжанин подтвердил заявление вдовы артиста о том, что Андрей Караченцов является сыном ее покойного мужа. По словам полиграфолога, это докажет любая ДНК-экспертиза.

Вадим Долгачев заявлял, что Поргина якобы скрыла от него свое семейное положение при знакомстве. Как уверяет актер, у него были любовные отношения с артисткой в апреле–мае 1977 года.

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караченцов поргина долгачев
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