Арктическая «холодная волна» пришла на северо-восток США

Вашингтон, 12 января. Власти ряда штатов на северо-востоке США объявили о закрытии школ из-за морозов, пришедших в регион.

По данным Национальной метеорологической службы, в большинстве районов столбики термометров не поднимутся выше минус пяти градусов по Цельсию, при этом во многих местах, особенно на севере Новой Англии, морозы достигали минус 20 градусов. Низкие температуры усугубились сильным ветром.

The Coldest Air of the Winter Season 2021/22 Heads for the Northeast U.S. as Polar Vortex Pushes Another Frigid Cold Blast from Canada on Sunday https://t.co/EBJwGVQBg6 — BlueRiver (@riv39525750) January 12, 2022

Школы в трех крупнейших городах штата Массачусетс — Бостоне, Вустере и Спрингфилде — отменили занятия, заявив, что не хотят, чтобы дети подолгу стояли на улице в ожидании автобусов.

«Наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди транспортного персонала, что приведет к опозданию автобусов на 30 минут», — говорится в сообщении государственных школ Вустера.

Государственные школы Сиракуз, Нью-Йорка, Манчестера, Нью-гемпшира и Берлингтона, штат Вермонт, также приостановили занятия. Закрытие произошло всего через несколько дней после предыдущего, как многие школы закрылись из-за снега в пятницу.

Boston schools close as extreme cold grips US Northeast https://t.co/LOwVdncfh6 pic.twitter.com/Cn3Vk6Iavj — New York Post (@nypost) January 11, 2022

Власти Род-Айленда развернули пункты обогрева, а мэр Бостона Мишель Ву напомнила жителям, что городская сеть публичных библиотек открыта для людей, ищущих место, где можно согреться.

The Northeast is experiencing its coldest night in more than three years as an arctic blast of cold air brings temperatures below freezing in more than a dozen states Tuesday. https://t.co/mA4k7OC1lL — FoxNashville (@FOXNashville) January 12, 2022

В Бостоне понижение температуры стало вероятной причиной прорыва водопровода, что привело к закрытию улиц и превратило центр города в ледяное месиво, сообщил представитель Бостонской комиссии по водоснабжению и канализации.

По прогнозам синоптиков, температура вблизи озер Эри и Онтарио в штате Нью-Йорк упадет до 34 градусов мороза. В некоторых районах штата выпадет до 600 миллиметров снега, будут наблюдаться порывы ветра до 64 км/ч.

Here's the #weather snapshot for #Sunday, January 9. A cold front moving into the Eastern U.S. will produce a number of hazards. A large area of freezing drizzle/rain in the Mid-Atlantic and Northeast and severe storms along with heavy rain in the South and Tennessee Valley. pic.twitter.com/O1SUAtistD — National Weather Service (@NWS) January 8, 2022

По словам метеоролога Билла Симпсона из офиса Национальной метеорологической службы в Нортоне, штат Массачусетс, понижение температуры вызвано потоком холодного воздуха, спускающегося из Канады. В то же время он отметил, что наблюдаемое похолодание будет носить краткосрочный характер.

«Мы получаем арктический холодный фронт с северо-западным потоком, быстро переключающийся на юго-западный поток», — сообщил он.

Холодная погода наблюдается также в штатах Нью-гемпшир и Мэн. Энергетическая компания штата Мэн Central Maine Power призвала клиентов закрывать окна и открывать шторы, чтобы пропускать солнечное тепло и позволять солнечному свету снижать зависимость от электричества.