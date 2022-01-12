Донал Глисон сыграет серийного убийцу в новом сериале «Пациент»

Вашингтон, 12 января. Актер Донал Глисон, известный по фильму «Бойфренд из будущего», присоединился к актерскому составу сериала «Пациент». Он сыграет серийного убийцу.

В картине задействован Стив Карелл, которому досталось роль психотерапевта, потерявшего жену. Герой попадает в плен к маньяку (Доналу Глисону), который просит вылечить его. Психотерапевту ничего не остается, как согласиться вести терапию.

Сериал содержит в себе десять эпизодов, длительность каждого 30 минут. Продюсером и режиссером первых двух серий стал Крис Лонг, известный по работе в «Менталисте».

Ранее стало известно, что комедийный псевдоисторический сериал «Великая» с Эль Фаннинг и Николасом Холтом в главных ролях получил третий сезон. Детали сюжета держатся в секрете. Второй сезон шоу вышел на экраны в ноябре прошлого года.