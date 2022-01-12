Карпатская ведунья Мочиовски: Путина питают неземной силой 13 шаманов из Сибири

Киев, 12 января. Президент России Владимир Путин располагает тайным источником почти неисчерпаемого сверхъестественного могущества. Такое шокирующее заявление в прямом эфире украинского телевидения сделала карпатская мольфарка (ведунья) Магдалена Мочиовски.

По наблюдениям ясновидящей, любого другого политика на земном шаре при той нагрузке, которую взял на себя Путин, давно свалили бы с ног стресс и бесконечные болезни. Однако Путин держится благодаря помощи 13 сибирских шаманов, которые подпитывают его демонической и неземной силой, уверена Мочиовски. Для мировых лидеров это обычная практика — держать при себе опытного колдуна, но президент России сумел выделиться и здесь, рассказала ошарашенным украинцам мольфарка.

«Но Путин у нас персонаж особенный, потому что на Путина работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов», — раскрыла источник силы Путина колдунья.

По мнению Мочиовски, именно мощный магический барьер и подпитка за счет потусторонних сил делают Путина опасным геополитическим противником: сибирские ведуны защищают президента России от порчи, сглаза, приворота, отворота и даже эгильета и не дают злопыхателям прочитать его мысли и питают его нескончаемым потоком жизненной энергии.

instagram.com / @mochiovski

Находящиеся у экранов во время телеэфира украинцы ахнули, услышав такие известия, но, немного поразмыслив, поддержали мольфарку. Действительно, вспомнили внимательные интернет пользователи, многие мировые лидеры держали возле себя колдунов и других людей, «знающихся» со сверхъестественными силами.

«Я всегда говорил и никогда от этого не откажусь, что цари и все президенты имеют колдунов и обращаются к ним. Магдалена говорит правду», — уверенно написал один из комментаторов.

«А сколько шаманов работают на наше правительство, на депутатов? Что они живут очень богато, а пенсионеры голодают», — обратили внимание другие украинцы.

Разного рода пророчествующие медийные личности нередко обращают внимание в своих скандальных заявлениях на Россию. Так, например, согласно прогнозу болгарской провидицы Ванги на 2022 год, вскоре будет разоблачен сговор двух крупных держав против Москвы.