На машине мордовского пенсионера взорвалась самодельная бомба

Рузаевка, 12 января. МВД России по Мордовии расследует инцидент с подрывом самодельного взрывного устройства (СВУ) на парковке во дворе. ЧП произошло в Рузаевке, на улице Энергетическая.

По данным регионального МВД, пенсионер вечером 8 января припарковал машину около дома и накрыл ее покрывалом, а когда утром убрал его, то обнаружил прямо на капоте коробку из-под конфет. Он ее смахнул на снег, после этого прозвучал взрыв. Так как СВУ было небольшой мощности, пенсионер серьезно не пострадал, сообщают «Известия Мордовии».

Сейчас полиция ищет злоумышленника. Известно, что у пенсионера врагов не было, а вот у его сына могли быть недоброжелатели.

Ранее ФАН сообщал об обнаружении сотрудницей коммунальной компании самодельного взрывного устройства около автомобильного моста в Зеленограде. Прибывшие на место специалисты установили, что бомба была изготовлена из серы, алюминиевой пудры и поражающих компонентов.