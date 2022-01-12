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Ставки по депозитам в некоторых банках РФ достигли 10%

  /   Обновлено: 12 января 2022 13:56
Экономика
Ставки по депозитам в некоторых банках РФ достигли 10%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 января. Российские банки стали предлагать оформление вкладов под 10% годовых при внесении денег на короткие сроки либо крупных сумм, сообщает «Коммерсантъ».

Ставки по депозитам уже подняли «Московский кредитный банк», «Газпромбанк» и «Промсвязьбанк». С 18 января открыть депозит под 10% годовых можно будет также в «Совкомбанке».

Эксперты считают, что после увеличения Центробанком ключевой ставки и ставок по кредитам депозиты под 10% могут появиться и в других банках. Еще в декабре таких высоких процентов никто не предлагал.

Россияне хранят в банках 33,2 трлн рублей, из которых 12,65 трлн — на накопительных и расчетных счетах, 8,6 трлн — на депозитах до года, еще 11,35 трлн лежат на вкладах сроком более года.

«Пока инфляция не обуздана и есть тренд на повышение ключевой ставки, вероятность роста привлекательности вкладов сохраняется»,— отметила старший кредитный эксперт Moody`s Ольга Ульянова.

При этом высокие ставки по депозитам не уменьшат доходы банков, поскольку они поднимут ставки по кредитам.

Центробанк РФ не раз советовал гражданам хранить накопления на депозитах или приобретать ОФЗ.

Начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин подчеркнул, что лучше держать деньги в валюте, если в ближайшее время нет планов совершать покупки в рублях. Средства следует размещать в активах, которые будут приносить доход, иначе их станет ежедневно «съедать» инфляция, цитирует его «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Ставки по депозитам в некоторых банках РФ достигли 10%
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