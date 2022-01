Египет планирует произвести первый электромобиль в 2023 году

Каир, 12 января. Египет планирует начать производство электромобилей в 2023 году. Об этом заявил президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси на полях Всемирного молодежного форума (WYF).

Во время серии дискуссий под названием «От Глазго до Шарм-эль-Шейха: борьба с изменением климата» он рассказал, что государство оперативно решило сложившуюся проблему пять лет назад, начав партнерские отношения с мировыми брендами по сборке экологически чистых транспортных средств.

