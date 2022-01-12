Египет планирует произвести первый электромобиль в 2023 году

Каир, 12 января. Египет планирует начать производство электромобилей в 2023 году. Об этом заявил президент республики Абдель Фаттах ас-Сиси на полях Всемирного молодежного форума (WYF).

Во время серии дискуссий под названием «От Глазго до Шарм-эль-Шейха: борьба с изменением климата» он рассказал, что государство оперативно решило сложившуюся проблему пять лет назад, начав партнерские отношения с мировыми брендами по сборке экологически чистых транспортных средств.

«Местное производство электромобилей будет запущено в 2023 году. Египет быстро отреагировал на глобальное потепление, несмотря на его низкие выбросы углерода, которых удалось достичь благодаря ряду инициатив», — заявил президент.

Egypt set to manufacture first electric vehicle in 2023, Sisi tells WYF https://t.co/oIWvsyHlZ2 — Ahram Online (@ahramonline) January 11, 2022

Национальная программа включает в себя утилизацию старых и ветхих машин и замену их на новые, работающие на природном газе. Также правительство выделило 80 млрд фунтов на прокладку дорог в отдаленные уголки страны.

«Египет стремится локализовать эти экологически чистые автомобили, снизить зависимость от топлива и идти в ногу с глобальным прогрессом в автопромышленности», — уточнил глава республики.

Министр обороны страны в декабре рассказал о планах ведомства обновить автопарк армии гибридными пикапами, которые работают на бензине и электричестве. Закупка машин начнется в середине 2022 года.

Министерство транспорта Египта летом прошлого года открыло первую интегрированную заправочную станцию в каирском районе Аббасия. Она способна обслуживать все типы автомобилей, начиная от дизельных и заканчивая электрокарами. Планирует в ближайшем будущем создать сеть из 3000 зарядных станций.

Абдель Фаттах ас-Сиси проинспектировал строительство Парка солнечной энергии Бенбан. Вырабатываемое электричество пойдет на удовлетворение внутренних потребностей страны.